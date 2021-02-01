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Миллиардер Вексельберг пожаловался на заморозку 1,5 млрд долларов
1 Февраля 2021 96 0 Экономика
Более 1,5 млрд долларов на зарубежных счетах российского миллиардера Виктора Вексельберга оказались заблокированы после введения против него санкций США. Владелец группы компаний «Реновы» пожаловался в интервью Forbes, что он не может даже на благотворительные проекты тратить эти деньги – Минфин США запрещает ему это делать, отклоняя все поступающие запросы.
Санкции США не снимаются даже под предлогом благотворительности
- Миллиардер Виктор Вексельберг, чье состояние оценивается в 16,2 млрд долларов, рассказал журналу Forbes о блокировке на Западе более 1,5 млрд долларов на его счетах. Это произошло после того, как США в начале апреля 2018 года ввели против него и его группы компаний «Ренова» санкции.
- Санкции ограничили доступ Вексельберга к заграничным счетам – воспользоваться ими он может только с разрешения Минфина США. Но ведомство отклоняет все его запросы вне зависимости от того, какую цель он указывает в них. Так, например, миллиардер решил выделить «относительно небольшие суммы – несколько миллионов» на борьбу с пандемией. Но из этого ничего не вышло – Минфин США не разрешил.
- «Это стало для меня очередным откровением. Как можно не разрешить дать деньги нуждающимся в такое сложное время?» – спрашивает миллиардер. Таким же вопросом задавались российские граждане, которым правительство отказало тогда же в финансовой поддержке. Ответа на этот вопрос они не нашли.
- Санкции ударили не только по счетам Вексельберга, но и по его проектам в России. Владелец «Реновы» поддерживал Большой и Мариинский театры, «различные музейные проекты» и благотворительные фонды. Но из-за санкций, который отняли 1,5 млрд долларов от его состояния (сейчас оно составляет 16,2 млрд), ему пришлось от всего этого отказаться.
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- Вексельберг вошел в «черный список» Минфина США. Американским гражданам запрещается вести любой бизнес с фигурантами этого списка. Под вторичные санкции могут попасть любые граждане и компании со всего мира. Миллиардер просил снять с него санкции, отмечая их незаконный и несправедливый характер. Но ничего не добился.
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