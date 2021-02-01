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Миллиардер Вексельберг пожаловался на заморозку 1,5 млрд долларов

1 Февраля 2021 96 0 Экономика
Миллиардер Вексельберг пожаловался на заморозку 1,5 млрд долларов

Более 1,5 млрд долларов на зарубежных счетах российского миллиардера Виктора Вексельберга оказались заблокированы после введения против него санкций США. Владелец группы компаний «Реновы» пожаловался в интервью Forbes, что он не может даже на благотворительные проекты тратить эти деньги – Минфин США запрещает ему это делать, отклоняя все поступающие запросы.

Санкции США не снимаются даже под предлогом благотворительности

  • Миллиардер Виктор Вексельберг, чье состояние оценивается в 16,2 млрд долларов, рассказал журналу Forbes о блокировке на Западе более 1,5 млрд долларов на его счетах. Это произошло после того, как США в начале апреля 2018 года ввели против него и его группы компаний «Ренова» санкции.
  • Санкции ограничили доступ Вексельберга к заграничным счетам – воспользоваться ими он может только с разрешения Минфина США. Но ведомство отклоняет все его запросы вне зависимости от того, какую цель он указывает в них. Так, например, миллиардер решил выделить «относительно небольшие суммы – несколько миллионов» на борьбу с пандемией. Но из этого ничего не вышло – Минфин США не разрешил.
  • «Это стало для меня очередным откровением. Как можно не разрешить дать деньги нуждающимся в такое сложное время?» – спрашивает миллиардер. Таким же вопросом задавались российские граждане, которым правительство отказало тогда же в финансовой поддержке. Ответа на этот вопрос они не нашли.
  • Санкции ударили не только по счетам Вексельберга, но и по его проектам в России. Владелец «Реновы» поддерживал Большой и Мариинский театры, «различные музейные проекты» и благотворительные фонды. Но из-за санкций, который отняли 1,5 млрд долларов от его состояния (сейчас оно составляет 16,2 млрд), ему пришлось от всего этого отказаться.

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  • Вексельберг вошел в «черный список» Минфина США. Американским гражданам запрещается вести любой бизнес с фигурантами этого списка. Под вторичные санкции могут попасть любые граждане и компании со всего мира. Миллиардер просил снять с него санкции, отмечая их незаконный и несправедливый характер. Но ничего не добился.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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