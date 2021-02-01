Миллиардер Вексельберг пожаловался на заморозку 1,5 млрд долларов 96 0 Экономика

Более 1,5 млрд долларов на зарубежных счетах российского миллиардера Виктора Вексельберга оказались заблокированы после введения против него санкций США. Владелец группы компаний «Реновы» пожаловался в интервью Forbes, что он не может даже на благотворительные проекты тратить эти деньги – Минфин США запрещает ему это делать, отклоняя все поступающие запросы.