«МиГ» и «Сухой» перестанут существовать. Их объединят и сократят тысячи сотрудников 301 0 Экономика

Два ведущих авиационных конструкторских бюро России попадут под оптимизацию. «Ростех» сольет «МиГ» и «Сухой» в один центр на Ходынском поле. Центр юридически войдет в Объединенную авиастроительную корпорацию, в которой одновременно с этим пройдут массовые сокращения персонала. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник в авиапромышленной отрасли.