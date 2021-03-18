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«МиГ» и «Сухой» перестанут существовать. Их объединят и сократят тысячи сотрудников
18 Марта 2021 301 0 Экономика
Два ведущих авиационных конструкторских бюро России попадут под оптимизацию. «Ростех» сольет «МиГ» и «Сухой» в один центр на Ходынском поле. Центр юридически войдет в Объединенную авиастроительную корпорацию, в которой одновременно с этим пройдут массовые сокращения персонала. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник в авиапромышленной отрасли.
Последние дни «МиГа» и «Сухого»
- Самостоятельные конструкторские бюро «МиГ» и «Сухой» перестанут существовать в 2021 году. Они полностью войдут в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) и получат единое юридическое лицо – Корпоративный центр самолетостроения, пишет РБК со ссылкой на источник в отрасли.
- Решение было принято 16 марта в корпорации «Ростех», которая управляет ОАК. Преобразование будет проведено в рамках реформы авиастроения. Реформированием отрасли занимается глава госкорпорации Сергей Чемезов, руководство и генеральные конструкторы ОАК. Кроме «МиГ» и «Сухой» новый Корпоративный центр получит в подчинение «Туполев», «Ильюшин» и «Иркут».
- Также руководство «Ростеха» объявило о создании Единого инженерно-конструкторского центра ОАК. Задача центра – объединить все авиационные конструкторские бюро. Располагаться центр будет на Ходынском поле в Москве. Глава «Ростеха» Чемезов намерен лично контролировать процесс слияния и возглавит для этого совет директоров ОАК.
- Одновременно с объединением конструкторских бюро в ОАК пройдет «кадровая оптимизация» – из 20 тыс. сотрудников в Москве только 15 тыс. являются конструкторами, а 5 тыс. – управленцами. При этом в холдинговых компания в составе «Ростеха» трудится не более 500 менеджеров. Поэтому тысячи управленцев ждет увольнение.
- «Ростех» получил 92,31% ОАК в октябре 2018 года по указу президента Владимира Путина. Компания была докапитализирована на 300 млрд руб. в следующем году. При этом долги ОАК перед банками составили 530 млрд руб. Корпорация тратит около 80 млн руб. в день на его обслуживание, говорят источники РБК. По словам Чемезова, это долги, которые были образованы в конце 1990-х и начале 2000-х. Кредиты брались для решения государственных задач.
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- Вице-премьер Юрий Борисов пообещал, что часть долга ОАК будет реструктурирована в течение 15 лет. В обмен на поддержку государство ждет, что отрасль будет реформирована и станет более конкурентоспособной. Результатом реформы должны стать рост загрузки производственных мощностей и повышение производительности.
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