Меркель предложила США 1 млрд евро за «Северный поток-2» 99 0 Экономика

Правительство Ангелы Меркель предложило США «стратегический пакет», который гарантирует поставки российского газа через Украину и экспорт американского СПГ в Германию в обмен на снятие санкций с газопровода «Северный поток-2». По данным Der Spiegel, переговоры между чиновниками Германии, Евросоюза и США идут уже несколько дней. В ответ на публикации в немецкой прессе американские сенаторы потребовали от президента Джо Байдена не заключать подобное соглашение и не «пренебрегать санкциями».