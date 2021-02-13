Капитал страны
ENGLISH
13 ФЕВ, 11:35 МСК
USD (ЦБ) 75,5379
EUR (ЦБ) 88,9960
16+
Меркель предложила США 1 млрд евро за «Северный поток-2»
13 Февраля 2021 99 0 Экономика
Правительство Ангелы Меркель предложило США «стратегический пакет», который гарантирует поставки российского газа через Украину и экспорт американского СПГ в Германию в обмен на снятие санкций с газопровода «Северный поток-2». По данным Der Spiegel, переговоры между чиновниками Германии, Евросоюза и США идут уже несколько дней. В ответ на публикации в немецкой прессе американские сенаторы потребовали от президента Джо Байдена не заключать подобное соглашение и не «пренебрегать санкциями».
Миллиард евро за снятие санкций
- Последние несколько дней между Германией, Евросоюзом и США идут переговоры о снятии санкций с газопровода «Северный потока-2», пишет Der Spiegel со ссылкой на источники в Берлине. Правительство Ангелы Меркель предлагает американским партнерам «стратегический проект».
- Во-первых, в отношении газопровода будет разработан механизм отключения, если Россия нарушит права человека или международные права. Этот же механизм будет гарантировать энергетические интересы США и Украины.
- Во-вторых, Германия готова вложить 1 млрд евро в строительство терминалов по приему сжиженного природного газа из США. Немецкие источники утверждают, что это «вероятный и прагматичный сценарий» сделки. Однако контакты находится на начальной стадии и о реакции США станет известно на следующей неделе, сказали собеседники Der Spiegel.
- Германия поддерживает проект не столько из-за России, сколько из-за консорциума европейских компаний, которые вложили 5 млрд евро в газопровод. Они опасаются, что Берлин откажется от политической поддержки проекта. Большим риском является приход «зеленых» в правительство ФРГ этой осенью, поскольку они выступают категорически против «Северного потока-2».
Читайте первыми эксклюзивные материалы в Telegram-канале «Капитала страны»
- В США уже есть первая реакция на разговоры об особых условиях отмены санкций. Как пишет Bloomberg, сенаторы написали письмо в администрацию президента США и попросили сохранить санкции, несмотря на предложения Германии. По их мнению, это «неконструктивный шаг» для партнерства США и Германии.
Статьи
Новости бизнеса
Узнай, страна!
12 ФЕВ, 20:06 Словения откроет границы для российских граждан
12 ФЕВ, 22:44 Первую российскую косметику для лечения ожогов на основе биосырья создали в Алтайском крае
11 ФЕВ, 22:45 Недвижимость как тренд
10 ФЕВ, 15:52 Андрей Разбродин: потребитель должен быть уверен в качестве и безопасности приобретаемых товаров
Написать комментарий