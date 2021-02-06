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Германия откажется от «Северного потока-2» с уходом Меркель либо снабдит его «механизмом отключения»

6 Февраля 2021 9057 0 Экономика
Германия откажется от «Северного потока-2» с уходом Меркель либо снабдит его «механизмом отключения»

С уходом Ангелы Меркель с поста канцлера ФРГ немецкие власти откажутся от газопровода «Северный поток-2», пишет Bloomberg. В американском агентстве считают, что Меркель держится за проект ради сохранения коалиции с социал-демократами и использует его в качестве козыря на переговорах с США. При этом после ее ухода из политики в сентябре этого года новое правительство консерваторов и «зеленых» решит судьбу газопровода. Тем временем преемник Меркель на посту правящей партии Германии заявил, что не намерен закрывать проект, а немецкое издание Wirtshaftswoche рассказало об идее по эксплуатации проекта после его завершения.

Германия спекулирует на «потоке»

  • Новое правительство Германии, которое должно прийти в сентябре 2021 года, откажется от «Северного потока-2», пишет Bloomberg. Материал подается в разделе «Мнения» и говорит о том, что канцлера ФРГ Ангелу Меркель ждет «неприятный разговор» с президентом США Джо Байденом о российском газопроводе.
  • Несмотря на напряженность между Германией и США, Меркель будет до конца держаться за проект, поскольку он обеспечивает для Христианско-демократического союза коалицию с социал-демократами в правительстве. Более того, она может использовать газопровод как козырь на переговорах с Байденом.
  • Но в сентябре все может поменяться, предупреждает Bloomberg. Меркель покинет пост канцлера, а править страной скорее всего придет правительство консерваторов и «зеленых». Они настроены против проекта и готовы заявить: строить газопровод не стоило, так как «в нем никогда не будет ничего, кроме воздуха».
  • Тем не менее преемник Меркель на посту лидера правящей партии ХДС Армин Лашет продолжит политику предшественницы в отношении газопровода. По его словам, Германия не должна вводить санкции против газопровода из-за преследования оппозиционного политика Алексея Навального. «Морализаторство для очистки совести» – это не внешняя политика, цитирует Reuters Лашета.
  • Преемник Меркель подчеркнул, что Германия закупала газ у Советского Союза, а теперь у России «на протяжении 50 лет, даже в самые острые периоды Холодной войны». «Немецкое правительство следует верному курсу», – сказал Лашет. Также он отметил, что Германия должна гарантировать геополитические интересы Украины.

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  • Как пишет издание Wirtschaftswoche, Берлин открыт к переговорам с США по снятию санкций с газопровода и предлагает механизм защиты интересов Украины. Так, например, рассматривается идея об отключении «Северного потока-2» в случае, если Россия сократит поставки газа через Украину. Этот механизм станет политическим рычагом давления на Россию для Запада, а Германия в этом случае ничего не потеряет – газ она будет получать в полном объеме.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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