Германия откажется от «Северного потока-2» с уходом Меркель либо снабдит его «механизмом отключения» 9057 0 Экономика

С уходом Ангелы Меркель с поста канцлера ФРГ немецкие власти откажутся от газопровода «Северный поток-2», пишет Bloomberg. В американском агентстве считают, что Меркель держится за проект ради сохранения коалиции с социал-демократами и использует его в качестве козыря на переговорах с США. При этом после ее ухода из политики в сентябре этого года новое правительство консерваторов и «зеленых» решит судьбу газопровода. Тем временем преемник Меркель на посту правящей партии Германии заявил, что не намерен закрывать проект, а немецкое издание Wirtshaftswoche рассказало об идее по эксплуатации проекта после его завершения.