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Малый бизнес в России «вымирает». Полмиллиона ИП закрылось за полгода

20 Июля 2021 511 0 Экономика
Малый бизнес в России «вымирает». Полмиллиона ИП закрылось за полгода

Малый бизнес в России остается очагом бедствия – с января по июнь 2021 года в стране закрылось 545,8 тыс. индивидуальных предприятий. Это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако пандемия не спровоцировала, а обострила экономический спад, который начался как минимум в 2016 году, говорят эксперты.

Антирекорды экономики

  • Согласно расчетам международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных ФНС, в первом полугодии 2021 года в России прекратили работу 545,8 тыс. индивидуальных предприятий. Темпы убыли ИП оказались в два раза выше, чем в первый год пандемии.
  • Число закрытых предприятий вышло на восьмилетний пик (до этого рекорд принадлежал 2013 году). При этом ИП закрывались по всей стране, но больше всего в Чечне (в 3,5 раза больше, чем в прошлом году), Дагестане (в 3,3 раза), на Чукотке (в 2,5 раза), в Сахалинской области, Москве, Санкт-Петербурге (2,3 раза) и в Московской области (в 2,2 раза).
  • Если к ИП добавить юрлица, то за полгода были ликвидированы 724 тыс. предприятий. Из них 158 тыс. были коммерческими компаниями. Таким образом, каждый день в России закрывается 4 тыс. компаний, а открывается новых около 3 тыс. В итоге чистая смертность составляет 1 тыс. компаний ежедневно.
  • За весь 2020 год в России прекратили работу 533 тыс. организаций. Вышли на рынок 225 тыс. компаний. При этом в 2020 году действовал мораторий на банкротство, что замедлило темпы убыли организаций, отмечает директор Центра «Российская кластерная обсерватория» ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Евгений Куценко.

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  • Он обращает внимание на то, что тренд на сокращение малого и среднего бизнеса в России проявился в 2016 году. «Таким образом, пандемия не создала, а обострила экономический спад, который начался в России несколько лет назад», – говорит Куценко.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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