Малый бизнес в России «вымирает». Полмиллиона ИП закрылось за полгода 511 0 Экономика

Малый бизнес в России остается очагом бедствия – с января по июнь 2021 года в стране закрылось 545,8 тыс. индивидуальных предприятий. Это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако пандемия не спровоцировала, а обострила экономический спад, который начался как минимум в 2016 году, говорят эксперты.