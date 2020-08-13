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Лукашенко захватил «Яндекс» в Минске
13 Августа 2020 1104 1 Политика
Агония режима Александра Лукашенко продолжается: вооруженные люди в черном и масках оккупировали офис «Яндекса» в Минске. Об этом сообщают ТАСС и Интерфакс, пресс-служба «Яндекса» подтверждает информацию. Сотрудникам компании не дают выйти из офиса. Хотя в офисе и было их небольшое количество из-за ситуации с коронавирусом. Также, как пишут «Ведомости», вооруженные люди нагрянули в офис сервиса такси Uber. Офис «Яндекса» и Uber работают в Белоруссии совместно.
Лукашенко бьет по источникам новостей
- Конец персоналистского режима Лукашенко сопровождается отключением телеканала Euronews и оккупацией офисов «Яндекса» и Uber. Офис российской компании на проспекте Дзержинского в Минске был открыт в 2011 году. В нем работают около 120 человек, но большинство из них сейчас на карантине и работают удаленно. Рядом с этим местом проходят основные столкновения протестующих с силовиками.
- В Белоруссии «Яндекс» занимается развитием поисковика, сервисами «Почта», «Картинки» и рекламным сервисом. Однако режим Лукашенко мог заинтересоваться «Новостями» и «Дзеном», где публикуется много актуальной информации о происходящих протестах в стране.
- Еще утром у «Яндекса» все было хорошо – акции за 40 минут подорожали на 1 млрд евро на новостях о включении компании в индекс MSCI Russia с 1 сентября. Котировки взлетели на 6,2%, до 4,5 тыс. руб. за акцию. Российское правительство поддержало компанию в рамках снижения налогов для IT-сектора. Ставка налога на прибыль уменьшилась с 20% до 3%, а ставка взносов в социальные фонды – до 7,6%.
- Санкции Евросоюза против Лукашенко и его режима, как ожидается, будут приняты в пятницу, 14 августа, а в силу вступят в конце месяца. Госсекретарь США Майк Помпео призвал к проведению новых президентских выборов в Белоруссии в присутствии международных наблюдателей. ЦИК Белоруссии, тем временем, пересчитал голоса за Лукашенко и снизил их с 80% до 60%. Появились слухи о срочной непубличной встрече Лукашенко с президентом Владимиром Путиным, которые Кремль опроверг.
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