Лукашенко захватил «Яндекс» в Минске 1104 1 Политика

Агония режима Александра Лукашенко продолжается: вооруженные люди в черном и масках оккупировали офис «Яндекса» в Минске. Об этом сообщают ТАСС и Интерфакс, пресс-служба «Яндекса» подтверждает информацию. Сотрудникам компании не дают выйти из офиса. Хотя в офисе и было их небольшое количество из-за ситуации с коронавирусом. Также, как пишут «Ведомости», вооруженные люди нагрянули в офис сервиса такси Uber. Офис «Яндекса» и Uber работают в Белоруссии совместно.