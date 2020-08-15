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«Сменщик отца». Кто передал 32 наемников ЧВК «Вагнера» России
15 Августа 2020 964 1 Политика
Белоруссия завершила историю с задержанием 33 боевиков ЧВК «Вагнера», которые якобы собирались устроить майдан в Минске. Тридцать два россиянина вернулись в Россию 15 августа, один с белорусским паспортом остался на родине. Генпрокуратура России подчеркнула, что процесс передачи прошел в соответствии с международно-правовыми нормами и законами. За этой операцией, как утверждает телеграм-канал Незыгарь, стоит возможный преемник Лукашенко.
В формате спецоперации
- По словам источника Незыгаря, решение передать 32 россиян Москве принял Виктор Лукашенко, старший сын президента Александра Лукашенко. Он пошел наперекор планам части окружения Лукашенко-отца, которые предлагали поторговаться с Москвой.
- В частности Владимир Макей, глава МИД Белоруссии, заигрывающий с Западом и действующий в интересах США, настаивал на передаче наемников Киеву, где их обвиняют в участии в боевых действиях на Донбассе.
- Возвращение россиян стало неожиданностью – Минск ранее увязывал передачу наемников с урегулированием ситуации в стране. Но Виктор Лукашенко, курирующий силовиков, взял инициативу в свои руки и вывез россиян на автобусе. «Все было исполнено в формате спецоперации», – отметил источник.
- Виктор Лукашенко, по мнению экспертов, еще раз подтвердил свой статус пророссийского политика и сделал заявку на роль «сменщика отца». Он стал главой силовой партии и действует автономно. Его задача номер один – нейтрализация прозападной партии во главе с Макеем.
- Но эта часть белорусского политикума уже предприняла ответный шаг – передала Еврокомиссии списки ответственных за насилие в отношении мирных протестующих и фальсификацию выборов. Виктор Лукашенко – одна из первых фамилий в этом списке вместе с главами силовых ведомств. Именно против них могут быть введены санкции, за счет которых прозападная партия в Белоруссии устранит возможного преемника «Батьки».
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