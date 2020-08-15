«Сменщик отца». Кто передал 32 наемников ЧВК «Вагнера» России 964 1 Политика

Белоруссия завершила историю с задержанием 33 боевиков ЧВК «Вагнера», которые якобы собирались устроить майдан в Минске. Тридцать два россиянина вернулись в Россию 15 августа, один с белорусским паспортом остался на родине. Генпрокуратура России подчеркнула, что процесс передачи прошел в соответствии с международно-правовыми нормами и законами. За этой операцией, как утверждает телеграм-канал Незыгарь, стоит возможный преемник Лукашенко.