Лишняя нефть России горит и разливается. Виной всему – ОПЕК+

Перед подписанием соглашение ОПЕК+ с Саудовской Аравией, по которому Россия обязалась сократить нефтедобычу на рекордные 2,8 млн баррелей в сутки, один из представителей отечественного нефтегазового сектора предположил, что лишнюю нефть придется сжигать. Впрочем, радикализм неназванного лица никто не разделил: поскольку закрывать скважины оказалось рискованно для их сохранения, нефтью стали до отказа заполнять хранилища по всей стране. Через время они начали «лопаться»: катастрофа в Норильске, разливы нефти на Чукотке, в Нижегородской области, протечки нефтепроводов в Коми и Ханты-Мансийском автономном округе. Наконец, по информации ТАСС, 20 августа нефть все-таки загорелась – пожар вспыхнул на нефтяном хранилище в Якутии.

Печальная хроника катастроф

Сделка ОПЕК+ с Саудовской Аравией крайне дорого обходится экологии России и всего мира. Миллионы лишних баррелей нефти продолжают добываться, но их нельзя пускать на экспорт. Более того, на внешних рынках они никому не нужны. Но закрывать скважины российские нефтяные компании опасаются из-за риска не возобновить их работу в будущем. Поэтому нефть выкачивается и забивается в хранилища и нефтепроводы. Хроника нефтяных катастроф выглядит ужасающе.

В июне и июле на ТЭЦ-3 в Норильске произошли крупные аварии, нанесшие непоправимый ущерб Арктике .

. Затем 13 июля не выдержал нефтепровод в Комсомольском районе Хабаровского края и нефть хлынула в озеро Голое .

. В конце июля, 28-го числа, нефтью была загрязнена река Селемджа в районе поселка Экимчан Амурской области.

в районе поселка Экимчан Амурской области. Нефтепровод в Усинском районе Коми лопнул 3 августа и 7 тонн нефти разлились . В этот же день в Ханты-Мансийском автономном округе нефть попала в реку Сайма.

. В этот же день в Ханты-Мансийском автономном округе нефть попала в реку Сайма. На следующий день, 4 августа, разлив нефти обнаружили в лесу у озера Круглое в Нижегородской области. И день в день было установлен разлив 10 тонн мазута в Псковском районе Псковской области.

в Нижегородской области. И день в день было установлен разлив 10 тонн мазута в Псковском районе Псковской области. В Ханты-Мансийском автономном округе 12 августа обнаружили горящую нефть на площади 150 квадратных метров в районе Красноленинского месторождения .

. Сегодня, 20 августа, нефть обнаружили в акватории Анадырского лимана на Чукотке. Наконец, пожар разгорелся на нефтяном хранилище в Анабарском районе Якутии. Площадь возгорания составляет 100 квадратных метров.

Лишняя нефть продолжает гореть и уничтожать природу России, поскольку нефтяники не послушали совета экспертов – лучше всего невостребованную нефть оставить в земле.