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«Лихие 90-е» вернулись. Потребление россиян говорит об этом

31 Декабря 2020 136 2 Экономика
«Лихие 90-е» вернулись. Потребление россиян говорит об этом

В 2020 году россияне еще не успели отойти от кризиса 2014 года, связанного с украинскими событиями: доходы не отыграли падения, а сбережений у трети граждан не было. В этих условиях на россиян обрушились пандемия, «нерабочие дни» и экономическая рецессия. В итоге жители России были вынуждены перейти к покупке только базовых продуктов. Это привело к изменению структуры потребления, которая, как пишет «Коммерсант», напоминает «лихие девяностые».

Россиян так долго пугали 90-ми… и вернули в них

  • Кризис 2020 года застал каждого третьего россиянина без сбережений, показал опрос ЦБ. В «нерабочие дни» «с сохранением заработной платы» люди были вынуждены занимать у родственников и брать микрозаймы для покупки самых необходимых товаров. При этом треть россиян впервые в жизни обратились в микрофинансовые организации.
  • Продовольственные розничные сети от этого только выиграли – продажи продуктов в первый месяц пандемии выросли на 7,2%, до 1,4 трлн руб. Но уже в сентябре россияне вынужденно отказались от 25% товаров, которые до этого входили в среднестатистическую потребительскую корзину. Этот показатель близок к тому, что было в 1995-2000 годах – тогда граждане отказывались от 30% товаров.
  • Российские власти очень любят сравнивать Россию с развитыми странами. Например, в Кремле утверждают, что российская экономика упадет не так сильно, как экономика США и ЕС (в действительности Россия упадет сильнее США, но дело даже не в этом – доходы россиян обрушились на 4,8% (по данным АККРА, на 7,7% в среднем), тогда как доходы американцев выросли на 0,9%). При этом если в России жители отказались от 25% потребительской корзины, то в США – лишь от 11%. Эти цифры – исчерпывающая оценка эффективности экономической политики России.
  • Под конец года президент Владимир Путин озаботился ценами на продукты питания (правда, только на сахар, подсолнечное масло и макароны). Он потребовал отрегулировать цены, но не поднять доходы гражданам, чтобы они меньше ощущали продуктовую инфляцию. Отметим, что о росте доходов российское правительство не говорит от слова «совсем», а цены замораживает на текущих уровнях на 3 месяца, что предвещает всплеск инфляции 1 апреля 2021 года.
  • Доходам, действительно, трудно расти: при инфляции в 5%, которая стала результатом девальвации рубля на 21%, в России резко выросла безработица – по официальным данным до 6,1%. Но скрытая безработица оценивается в 4,9 млн человек. «Финэкспертиза» говорит о фактическом уровне безработицы на уровне 10-12% от числа работающих граждан. В некоторых регионах безработица достигает 40%.

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  • В результате наблюдается сильное расслоение: наименее обеспеченные россияне переходят на дешевые товары, а те, чьи доходы не пострадали (бюджетный сектор в основном, чиновники), стали покупать больше дорогих продуктов и премиальный алкоголь, пишет «Коммерсант». Все это тоже ярко проявлялось в 90-е годы.
  • Выходом из ситуации, когда доходы россиян не будут расти и люди продолжат экономить, ритейлеры видят создание большое количества дискаунтеров по типу «Фикс-Прайс». Как говорят представители торговых сетей, обычными скидками россиян в магазины уже не заманишь.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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19:42 0 0
Гражданин оккупированной страны:

А рэкетир теперь один - государство.

16:44 0 0
россиянин:

То ли ещё будет... (где же рэкетиры?)

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