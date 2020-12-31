«Лихие 90-е» вернулись. Потребление россиян говорит об этом 136 2 Экономика

В 2020 году россияне еще не успели отойти от кризиса 2014 года, связанного с украинскими событиями: доходы не отыграли падения, а сбережений у трети граждан не было. В этих условиях на россиян обрушились пандемия, «нерабочие дни» и экономическая рецессия. В итоге жители России были вынуждены перейти к покупке только базовых продуктов. Это привело к изменению структуры потребления, которая, как пишет «Коммерсант», напоминает «лихие девяностые».