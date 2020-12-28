«Разве это спасло их?» Кремль оправдал отказ от раздачи денег россиянам 168 0 Экономика

Главный экономический вопрос 2020 года для российских властей свелся к финансовой поддержке россиян в условиях пандемии и карантина. США и Евросоюз начали раздавать «вертолетные деньги» в ответ на беспрецедентный вызов для экономики, но Россия решила пойти своим путем и «не палить резервы». В правильности такого решения президента Владимира Путина и правительства в очередной раз попытался убедить россиян пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Однако его аргументы не выдерживают критики.