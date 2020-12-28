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«Разве это спасло их?» Кремль оправдал отказ от раздачи денег россиянам

28 Декабря 2020 168 0 Экономика
«Разве это спасло их?» Кремль оправдал отказ от раздачи денег россиянам

Главный экономический вопрос 2020 года для российских властей свелся к финансовой поддержке россиян в условиях пандемии и карантина. США и Евросоюз начали раздавать «вертолетные деньги» в ответ на беспрецедентный вызов для экономики, но Россия решила пойти своим путем и «не палить резервы». В правильности такого решения президента Владимира Путина и правительства в очередной раз попытался убедить россиян пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Однако его аргументы не выдерживают критики.

Кризис лег на плечи россиян

  • В передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предложил посмотреть на опыт западных стран, которые «качали сотни миллиардов и даже триллионы валюты в своей экономике». «Разве это спасло их экономику, мировую экономику от падения на 4%?» – спросил Песков.
  • Представитель Кремля намекнул на то, что Россия упала даже меньше. По данным Минэкономразвития, за 11 месяцев 2020 года российская экономика сократилась на 3,5% ВВП, а к концу года она потеряет 3,8%. Однако глава Счетной палаты Алексей Кудрин подвергает эту оценку сомнению – по его мнению, падение будет больше 4%. С ним согласны в МВФ – экономика России сократится на 4,1%.
  • Но как в действитльности выглядят потери ведущих экономик? ВВП США упадет на 4,3%, Франции и Великобритании – на 9,8%, Германии – на 6%. Мировой ВВП сократится на 4,4%, а ВВП развивающихся стран – в среднем на 3,3% (Россия входит в число развивающихся стран). Получается, что Россия упала почти так же, как и США и намного сильнее других развивающихся стран.
  • Однако мы попались на уловку и начали смотреть динамику ВВП. Связь между доходами населения и ВВП, естественно, есть, но она непрямая. Посмотрим на состояние доходов в России и тех странах, где, по словам пресс-секретаря Путина, «деньги сгорели в топке».
  • В США после раздачи «вертолетных денег» доходы населения выросли на 3,14% за год (данные за ноябрь). В Великобритании – на 0,9% (и это в условиях карантина!). Что же в России? Падение на 4,8%, а с 2013 года – на 11%. Об этом пресс-секретарь президента ни слова не упомянул, сославшись лишь на показатель ВВП, который в данном случае некорректен.
  • Западные государства поддержали доходы собственного населения за счет прямой раздачи денег и социальных пособий. По данным Bank of America, страны мира потратили 21 трлн долларов на помощь. Больше всего тратили США и ЕС, пакеты помощи которых достигали 20% ВВП. В России помощь ограничилась 4,5% ВВП, хотя некоторые называют более скромные оценки – 1,5-2%. В любом случае, на поддержку граждан пошло около 800 млрд руб., то есть меньше 1% ВВП.

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  • По словам пресс-секретаря Путина, российские власти «не впали в дешевый популизм» и оказывали «хирургическую, точечную помощь, помощь только тем, кто прежде всего в ней нуждается». Призывы раздать «вертолетные деньги» Кремль твердо и аргументировано отверг, заявил Песков.
  • По данным Счетной палаты за 2019 год, около 20% малоимущих семей за все годы социальных выплат никогда не получали деньги. Ведомство сделало вывод о крайне низком уровне адресной помощи, которая в России не работает. Поэтому ни о какой «хирургической, точечной помощи» в стране не может идти речь в принципе. Также очевидно, что Россия прошла кризис за счет россиян – после отказа властей помочь всем деньгами, доходы граждан упали сильнее всего среди развитых и развивающихся стран. Между тем в Фонде национального благосостояния по-прежнему находятся 9 трлн руб.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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