Лечить россиян будут на 1,5 тысячи рублей в месяц 181 0 Экономика

Правительство России увеличило расходы федерального бюджета на программу обязательного медицинского страхования. В 2021 году на ОМС будет потрачено на 7,4% больше, чем в прошлом году. На каждого застрахованного россиянина государство потратит 17490 руб. за год, или 1457,5 руб. в месяц. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает ТАСС.