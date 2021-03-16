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Лечить россиян будут на 1,5 тысячи рублей в месяц
16 Марта 2021 181 0 Экономика
Правительство России увеличило расходы федерального бюджета на программу обязательного медицинского страхования. В 2021 году на ОМС будет потрачено на 7,4% больше, чем в прошлом году. На каждого застрахованного россиянина государство потратит 17490 руб. за год, или 1457,5 руб. в месяц. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает ТАСС.
Здравоохранение на полторы тысячи в месяц
- Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко объявил об увеличении «подушевого норматива» по программе обязательного медицинского страхования. Норматив вырастет на 7,4% и составит 17 490 рублей на человека в год, или 1 457,5 руб. в месяц.
- По словам министра, в абсолютных цифрах бюджет потратит 2,9 трлн руб., в том числе на финансовое обеспечение территориальных программ ОМС. По сравнению с 2020 годом расходы увеличатся на 7%, или на 190 млрд руб. При этом особый акцент будет сделан на высокотехнологичную медицинскую помощь.
- В 2021 году правительство сделает ставку на работу федеральных учреждений, поскольку они являются «локомотивами системы здравоохранения». Расходы на них выделили в отдельный блок и профинансируют их «почти на 120 млрд руб.». «Это обеспечивает нам в том числе большую доступность пациентов в федеральных учреждениях», – заявил Мурашко.
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- Также в текущем году большее количество россиян смогут получить медицинскую помощь, в том числе паллиативную помощь по онкологии и по пульмонологии. При этом, по данным Минфина за январь и февраль, бюджет потратил на здравоохранение 183 млрд руб. В 2020 году за тот же период расходы составили 343 млрд руб. Всего же за год по статье «Здравоохранение» предусмотрено на 11% меньше расходов, чем в 2020 году.
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