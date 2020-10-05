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Кудрин раскритиковал Силуанова за повышение налогов

5 Октября 2020 38 0 Экономика
Кудрин раскритиковал Силуанова за повышение налогов

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал повышение налогов со стороны правительства «несвоевременным». По его мнению, нужно было «сманеврировать» резервами, а не увеличивать налоговую нагрузку на экономику в период кризиса. Министр финансов Силуанов возразил, что новые налоги носят «нейтральный характер» – на каждый рубль изъятий приходится рубль преференций. Только вот изъятия бюджету гарантированы, а преференции – не факт, что будут.

Экономике тяжело? Правительство добавит бремени

  • «Правительственный час» в Совете Федерации в понедельник, 5 октября, обернулся спором бывшего министра финансов, а ныне главы Счетной палаты Алексея Кудрина и нынешнего главы Минфина Антона Силуанова. Кудрин обратил внимание на повышение налогов, которым занялось правительство премьер-министра Михаила Мишустина. В 2021 году Белый дом под управлением бывшего налоговика изымет из экономики 590 млрд руб., в 2022-м – еще 732 млрд, а в 2023-м – 706 млрд.
  • По подсчетам Кудрина, увеличение налоговой нагрузки совокупно составит 0,5% ВВП. И это, подчеркнул он, в период кризиса, «когда все эти процессы не восстановились». В очередной раз Кудрин напомнил правительству, что у него есть резервы в Фонде национального благосостояния – почти 9 трлн руб. в виде иностранной валюты, которые и предназначены для помощи гражданам и экономике в трудные времена.
  • Кудрин также нашел нестыковку в планах правительства – повышая налоги на 590 млрд руб., кабинет министров Мишустина ожидает, что инвестиции увеличатся на 400 млрд. Главе Счетной палаты совершенно непонятно, откуда бизнес возьмет 400 млрд на капитальные вложения, если правительство отберет у него гораздо больше.
  • Глава Минфина Антон Силуанов не стал говорить, почему правительство упорно отказывается «маневрировать» резервами. Вместо этого он объяснил, что на 590 млрд дополнительной нагрузки власти предусмотрели преференции на 520 млрд. По его словам, в целом «эти изменения носят нейтральный характер для бюджета». Зачем тогда правительство поднимало налоги – на первый взгляд, остается загадкой.
  • Но в действительности никакой «нейтральности» нет: нефтяникам отменили льготы на добычу и на экспорт сверхвзязкой нефти, металлургам и производителям удобрений – НДПИ подняли в 3,5 раза, гражданам подняли НДФЛ до 15% и акцизы на табак на 20%.
  • Льготы, о которых упомянул Силуанов, предусмотрены только в обмен на инвестиции для предприятий производственных секторов через заключение специальных соглашений. Но длинной очереди из предприятий, которые желают инвестировать в Россию, не наблюдается, а значит, правительству не придется тратить 520 млрд на преференции. Зато получится собрать 590 млрд руб.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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