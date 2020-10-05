Кудрин раскритиковал Силуанова за повышение налогов 38 0 Экономика

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал повышение налогов со стороны правительства «несвоевременным». По его мнению, нужно было «сманеврировать» резервами, а не увеличивать налоговую нагрузку на экономику в период кризиса. Министр финансов Силуанов возразил, что новые налоги носят «нейтральный характер» – на каждый рубль изъятий приходится рубль преференций. Только вот изъятия бюджету гарантированы, а преференции – не факт, что будут.