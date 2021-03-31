«Кубышку» России решили вложить в золото. Оно обесценилось на 11% с начала года 189 1 Экономика

Фонд национального благосостояния не дает покоя российским властям. Минфин выступил с очередным предложением: перевести часть денег из «кубышки» в «защитный» актив – золото. Для этого был разработан законопроект, позволяющий тратить резервные средства на покупку драгметалла. Однако сама идея прозвучала явно не вовремя – с начала года золото обесценилось на 11% и продолжает падать. Ранее миллиардные убытки ФНБ понес из-за вложений в китайский юань и японскую йену.