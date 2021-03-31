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«Кубышку» России решили вложить в золото. Оно обесценилось на 11% с начала года
31 Марта 2021 189 1 Экономика
Фонд национального благосостояния не дает покоя российским властям. Минфин выступил с очередным предложением: перевести часть денег из «кубышки» в «защитный» актив – золото. Для этого был разработан законопроект, позволяющий тратить резервные средства на покупку драгметалла. Однако сама идея прозвучала явно не вовремя – с начала года золото обесценилось на 11% и продолжает падать. Ранее миллиардные убытки ФНБ понес из-за вложений в китайский юань и японскую йену.
Правительство носится с «кубышкой»
- Минфин России выступил за расширение возможностей вложения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), в частности в золото, сообщает сайт ведомства. Специально для этого министерство разработало изменение в постановление Правительства РФ № 18 «О порядке управления средства Фонда национального благосостояния».
- Разнообразить вложения ФНБ необходимо «в целях обеспечения их сохранности и повышения доходности размещения средств Фонда», пояснили в Минфине. Ведомство уже отличилось в «повышении» доходности: вложения в китайские юани и японскую йену принесли убыток на 3,7 млрд руб. в феврале.
- Несмотря на это, Минфин упорно намерен снизить долю доллара в ФНБ – с 45 до 35%. До этого предполагалось, что 15% и 5% резервов будут вложены в юани и иены, но теперь их может заменить золото. Впрочем, золото тоже крайне ненадежный актив – с начала года инвесторы избавляются от драгметалла, вследствие чего он потерял 11% стоимости и упал до 1,7 тыс. долларов за унцию. В ближайшее время аналитики допускают обрушение до 1,4 тыс. долларов, пишет «Коммерсант».
- В международных резервах России золото занимает на 1 марта 2021 года 22,2%. Очевидно, что они сильно сократятся в денежном выражении в мартовской статистике ЦБ. ФНБ был создан для решения проблемы волатильных цен на нефть: средства поступают в Фонд при нефти дороже 42,5 доллара за баррель и должны тратиться из него на поддержку бюджета при ценах ниже установленной планки. Но вместо этого правительство отказывается тратить 13,5 трлн руб. в «кубышке» и за счет увеличения госдолга финансирует дефицит бюджета.
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- Президент Владимир Путин предложил потратить в 2021 году более 2 трлн руб. из ФНБ на проекты госкомпаний, нефтегазовых компаний российских миллиардеров и прочие сырьевые «мегапроекты». А Минфин увидел риск ареста средств Фонда на счетах за границей и выступил с инициативой – раздать резервы России неким «дружественным» странам, чтобы прокредитовать российский экспорт. Вложение средств «национального благосостояния» в золото встает в ряд этих идей.
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когда растет стоимость нефти-стоимость золота-падает. покупать надо тогда когда цена достигла минимума, а продавать на максимуме стоимости... ФНБ скорее всего и давно пуст. остальное-виртуальная нереальность. переоценка ЗВР с учетом стоимости золота-сократит их. ЗВР-это твердая валюта, от диктата которой РФ призывает избавляться всех, кто только это в силах сделать, только вот сама не спишит... все заявления типа-доллар вот вот рухнет, есть пропаганда для инвесторов для поддержания курса золота, в которое вложилась РФ. ну как вложилась-сама копает у себя дома как испанцы искали рудники в америке-т.е. далекий и прошлый примитив.