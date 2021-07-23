Крупнейшую железнодорожную магистраль в мире парализовало. Транссиб встал из-за одного моста 695 1 События и факты

РЖД остановила движение поездов по крупнейшей железнодорожной магистрали в мире – Транссибу. Причиной остановки стало обрушение моста на перегоне Куэнга – Укурей. Сильные дожди и паводок смыли пять автомобильных мостов и затопили более 600 населенных пунктов. Размытые дороги не позволяют оперативно начать восстановление. Погрузка грузов на восток предварительно ограничена на трое суток. Президент Владимир Путин уже пообещал решить проблему в течение пяти суток.