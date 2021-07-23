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Крупнейшую железнодорожную магистраль в мире парализовало. Транссиб встал из-за одного моста

23 Июля 2021 695 1 События и факты

РЖД остановила движение поездов по крупнейшей железнодорожной магистрали в мире – Транссибу. Причиной остановки стало обрушение моста на перегоне Куэнга – Укурей. Сильные дожди и паводок смыли пять автомобильных мостов и затопили более 600 населенных пунктов. Размытые дороги не позволяют оперативно начать восстановление. Погрузка грузов на восток предварительно ограничена на трое суток. Президент Владимир Путин уже пообещал решить проблему в течение пяти суток.

Транссиб встал

  • Движение поездов по Транссибу временно прекращено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Забайкалью. На перегоне Куэнга – Укурей вследствие дождя и паводка обрушился мост. По информации «РЖД-Партнера», мост был технически исправен и не имел признаков аварийности.
  • Быстрое восстановление средней опоры моста, которую смыло, мешают размытые дороги. Опора подлежит ремонту, сообщают в службе корпоративных коммуникаций Забайкальской железной дороги, но подчеркивают – «сроки ремонта пока сложно спрогнозировать». Рабочая техника не может подойти к месту аварии, затруднен подвоз строительных материалов и специалистов.
  • РЖД уже ограничили погрузку грузов на восток в ближайшие три дня со станций западнее Бушулей Забайкальской железной дороги. Исключением стали продукты. Не будет погрузки до станций Дальневосточной железной дороги и «Железных дорог Якутии», объявили в РЖД. Останавливается и продажа пассажирских билетов – людям предложат добираться до места самолетами или автобусами.
  • В РЖД признают: «Ситуация по восстановлению движения остается сложной». В ближайшие дни в регионе продолжатся дожди. Если решение проблемы затянется, последствием может быть остановка портов, главным образом угольных, пишет Vostok.Today со ссылкой на источник в Хабаровском порту.

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  • Ущерб может быть на «сотни миллионов» в сутки, говорит источник. «Будут простаивать и суда, пришедшие за нашим углем из других стран. Встанет работа шахтеров. А есть и другие грузы, кроме угля – металл, лес, прочие», – поясняет он. Более того, произойдет скопление поездов, и их нужно будет потом растаскивать. Пробки на Дальневосточной железной дороге в регионе помнят с зимы 2014 года.
  • Президент Владимир Путин пообещал восстановить Транссиб в течение пяти суток после доклада МЧС и РЖД. Первую ветку восстановят в течение «двух – двух с половиной суток, а вторую где-то в течение пяти суток», сказал президент. Правительство в это время должно обеспечить пострадавшие районы продовольствием и всем, что необходимо для жизнедеятельности.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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И
17:00 0 0
И.И..:

мосты не были рассчитаны на такой паводок, их опоры и повреждены. нужно было укреплять вовремя.

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