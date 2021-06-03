Кремль увидел риск ареста «кубышки». Власти объяснили отказ от доллара в ФНБ 229 0 Экономика

Минфин анонсировал полный отказ от доллара в структуре Фонда национального благосостояния – нефтегазовой «кубышки» властей. Как пояснил первый вице-премьер Андрей Белоусов, решение продиктовано угрозами санкций со стороны США и было принято на уровне высшего руководства страны. Президент Владимир Путин публично заявлял, что России нужно отказаться от доллара ради «экономического суверенитета». При этом агентство Reuters писало об опасениях Кремля по поводу заморозки активов в долларах.