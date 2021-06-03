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Кремль увидел риск ареста «кубышки». Власти объяснили отказ от доллара в ФНБ

3 Июня 2021 229 0 Экономика

Минфин анонсировал полный отказ от доллара в структуре Фонда национального благосостояния – нефтегазовой «кубышки» властей. Как пояснил первый вице-премьер Андрей Белоусов, решение продиктовано угрозами санкций со стороны США и было принято на уровне высшего руководства страны. Президент Владимир Путин публично заявлял, что России нужно отказаться от доллара ради «экономического суверенитета». При этом агентство Reuters писало об опасениях Кремля по поводу заморозки активов в долларах.

Во избежание ареста «кубышки»

  • Министр финансов Антон Силуанов объявил о полном отказе от доллара в ФНБ в течение одного месяца. Доля доллара на текущий момент составляет 35% – это 39,84 млрд долларов, которые будут вложены в евро, юани и золото.
  • Таким образом, доля китайских юаней вырастет с 110,565 млрд до 221 млрд (с 15 до 30% от объема ФНБ), доля евро увеличится с 34,69 млрд до 36,42 млрд (с 35 до 40%). Еще 20% пойдут на покупку золота. Также до 5% будет снижена доля британского фунта (сейчас 10% – 8,55 млрд фунтов стерлингов). Всего в ФНБ в пересчете на доллары будет валюты на 116,4 млрд.
  • Первый вице-премьер Андрей Белоусов в кулуарах ПМЭФ рассказал, что отказ от доллара в ФНБ – «осмысленное решение, связанное в том числе с угрозами санкций», пишет РИА Новости. По его словам, это решение принималось высшим руководством страны. При этом на курсе рубля оно «честно, никак не отразится».
  • Как писало ранее агентство Reuters, после присоединения Крыма российские власти начали переживать по поводу ареста счетов в долларах. Поэтому Центробанк России вывел из США 115 млрд долларов. ФРС и Минфин США пришли к выводу – «Россия боится замораживания активов». Но если золотовалютные резервы ЦБ защищены, так как регулятор по закону не отвечает по обязательствам государства и правительтсва, то ФНБ может стать мишенью для ареста.

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  • Россия учла опыт Ирана, резервы которого были заморожены США, а также КНДР и Венесуэлы. После этого президент Владимир Путин критиковал монополию доллара и требовал отказаться от американской валюты ради «экономического суверенитета» страны. «Своими руками начали пилить сук, на котором сидят. И скоро они грохнутся», – предрекал Путин.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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