Кремль сожалеет: ЕС отказался от саммита с Путиным и решил готовить новые санкции
25 Июня 2021 88 0 Политика
Идея канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона о саммите с президентом России Владимиром Путиным не нашла поддержки среди большинства лидеров Евросоюза. Вместо саммита главы стран ЕС поручили Еврокомиссии подготовить новые санкции против России, чтобы ударить по олигархам и отмыванию денег. В Кремле сочли позицию Европы «непонятной» и «не совсем последовательной».
ЕС позиции по России не меняет
- Саммит президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина подтолкнул канцлера ФРГ Ангелу Меркель провести аналогичное мероприятие и добиться перезагрузки отношений Евросоюза и России. В этом стремлении Меркель поддержал президент Франции Эмманюэль Макрон, а также канцлер Австрии Себастьян Курц и премьер Бельгии Александер Де Крооо.
- Однако, как стало известно агентству Bloomberg, около 12 лидеров стран ЕС категорически отказались от саммита с Путиным. Публично об этом заявили премьер Нидерландов Марк Рютте и президент Румынии Клаус Йоханнис. Остальные грозились наложить вето на проект резолюции по итогам встречи 24 июня, если в ней будет упоминание о саммите.
- Меркель призналась, что ее идея не прошла. После долгих ночных переговоров она заявила: «Я лично хотела бы более смелого шага, но то, что получилось, тоже ОК, и мы продолжим работу» (цитата по Politico). «Тоже ОК» – это поручение лидеров ЕС к Еврокомиссии разработать новые экономические санкции против России.
- В частности, ЕС требует от России «более конструктивного подхода», а также «взятие политических обязательств по прекращению действий против ЕС, стран-членов и третьих стран». Кроме этого Россия должна принять «ответственность за полное выполнение Минских соглашений» по Донбассу. Новые санкции должны все это простимулировать. Они, по данным Reuters, будут направлены против отмывания денег из России и олигархов, которые экспортируют коррупцию.
- В Кремле позицию Европы сочли «непонятной» и «не совсем последовательной». «Наверное, еще европейцам предстоит пройти определенный путь в окончательном формулировании этой позиции», – заявил пресс-секретарь Путина Дмитрия Песков. Позицию же Путина он назвал «предельно ясной и последовательной». Отказ от саммита в Кремле восприняли «с сожалением» и подчеркнули – Путин заинтересован в рабочих отношениях с Евросоюзом.
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- Песков напомнил, что 22 июня Путин написал статью к 80-ой годовщине начала ВОВ. В этом тексте он послал «достаточно позитивные месседжи европейцам». В частности, Путин призвал вернуться к идее «Большой Европы» с Россией, но обвинил европейцев в поддержке госпереворота на Украине в 2014 году и расширении НАТО на Восток.
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