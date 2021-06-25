Кремль сожалеет: ЕС отказался от саммита с Путиным и решил готовить новые санкции 88 0 Политика

Идея канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона о саммите с президентом России Владимиром Путиным не нашла поддержки среди большинства лидеров Евросоюза. Вместо саммита главы стран ЕС поручили Еврокомиссии подготовить новые санкции против России, чтобы ударить по олигархам и отмыванию денег. В Кремле сочли позицию Европы «непонятной» и «не совсем последовательной».