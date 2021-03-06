Кремль отрицает планы повысить пенсионный возраст еще раз 253 0 Экономика

Представитель президента Владимира Путина опроверг слова депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина о планах властей вновь повысить пенсионный возраст. Рашкин предупредил россиян, что власти обсуждают повышение возраста выхода на пенсию в 2022 году. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, такого вопроса нет в повестке, «это абсолютно неправильное заявление», передает РИА Новости.