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Кремль отрицает планы повысить пенсионный возраст еще раз

6 Марта 2021 253 0 Экономика
Кремль отрицает планы повысить пенсионный возраст еще раз

Представитель президента Владимира Путина опроверг слова депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина о планах властей вновь повысить пенсионный возраст. Рашкин предупредил россиян, что власти обсуждают повышение возраста выхода на пенсию в 2022 году. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, такого вопроса нет в повестке, «это абсолютно неправильное заявление», передает РИА Новости.

В Кремле открещиваются от повышения

  • Кремль и правительство не обсуждают новое повышение пенсионного возраста для россиян, заявил РИА Новости пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Так он опроверг заявление депутата от КПРФ Валерия Рашкина, который предупредил россиян об очередном повышении в 2022 году. Заявление Рашкина Песков назвал «абсолютно неправильным».
  • Одновременно с Песковым опровергнуть депутата-коммуниста поспешил зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. Власти заверяют – в повестке правительства не стоит продолжение пенсионной реформы.
  • Повышение пенсионного возраста в 2018 году стало первым после распада Советского Союза. Впервые с 1930 года власти подняли возраст выхода на пенсию. Реформу лично продвигал президент Владимир Путин, за что поплатился рейтингом – аномально высокое одобрение президента после присоединения Крыма вернулось на уровень значений 2011 года.
  • Рейтинг Путин продолжает свободное падение после ухудшения экономических условий. В этой связи Кремль, напротив, рассматривает отмену пенсионной реформы для жителей Дальнего Востока и Восточной Сибири. По словам Рязанского, в следующий раз пенсионный возраст поднимут «через 90 лет, не раньше».

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  • Однако власти заставляют россиян опасаться, что это произойдет гораздо раньше. Минфин засекретил законопроект об очередной реформе пенсионного рынка, которая будет запущена в самое ближайшее время. Как выяснили СМИ, речь идет о новой системе накопительной пенсии. Она позволит гражданам самостоятельно копить на старость и станет заменой действующей накопительной пенсии, которую власти заморозили с 2014 года.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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