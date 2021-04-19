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Кремль не согласился с Дерипаской. Власти поддержали россиян в «нелегкое время»

19 Апреля 2021 721 1 Экономика
Кремль не согласился с Дерипаской. Власти поддержали россиян в «нелегкое время»

В Кремле не согласились с миллиардером Олегом Дерипаской, который заявил о 80 млн россиян за чертой бедности. Предприниматель раскритиковал Росстат за «"бравые" отчеты о "победе" над бедностью» «в основном на бумаге» и выразил недоверие данным ведомства о бедственном положении 17,8 млн россиян. Но в Кремле подчеркнули – власти ориентируются на данные Росстата и верят тому, что число бедных в России в год пандемии снизилось.

Власти верят в лучшее

  • Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков, выступающий от имени Кремля в прессе, не согласился с миллиардером Олегом Дерипаской в оценке количества бедных россиян. Дерипаска считает, что данные Росстата об уменьшении числа бедных в 2020 году до 17,8 млн человек не соответствуют действительности. По его мнению, число бедных в стране достигает 80 млн.
  • Песков признал Дерипаску «достаточно опытным предпринимателем», который обладает «большим объемом знаний», сообщает «Интерфакс». Однако он призвал учитывать, что «Росстат все-таки оперирует большим выверенным массивом». Поэтому власти ориентирую на те данные, которые «выдает Росстат».
  • Далее Песков сам вошел в противоречие с Росстатом, который он взялся защищать. По его словам, пандемия коронавируса привела к тому, что число бедных в стране увеличилось. «Вместе с тем увеличилось все-таки не так серьезно, как могло бы быть», – заявил Песков. При этом Росстат сообщал ровно об обратном: число бедных уменьшилось. Именно это и стало поводом для критики со стороны Дерипаски, который посчитал, что бедных не стало меньше, а Росстат рисует цифры в угоду власти.
  • По словам Пескова, число бедных могло вырасти еще сильнее, если бы не сработали «эти выверенные точечные методы поддержки граждан в это нелегкое время». В этом моменте следует обратить внимание, что «точечные методы поддержки граждан» свелись в статистике Росстата к выплатам на детей по 10 и 5 тыс. руб. Они касались детей определенного возраста и никак не затрагивали материальное положение их семей.

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  • Именно за счет выплат на детей во многих семьях доход на одного человека оказался выше прожиточного минимума в 11 301 руб., что и позволило Росстату формально вывести этих людей из-за черты бедности.
  • По расчетам экспертов, реальный прожиточный минимум должен в 3,2 раза быть больше, чем тот, что установило правительство для выявления бедности и соцвыплат. Сами россияне оценивают субъективный прожиточный минимум в 24,6 тыс. руб. в месяц. Если считать по этому уровню, то за чертой бедности находятся 53% россиян. Поэтому Дерипаска совершенно прав, когда заявляет о том, что бедными можно считать порядка 80 млн россиян.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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15:34, 19.04 1 1
Вячеслав:

здравствуйте я не берусь судить о точности цифр приведенных г. Дерипаска о нищей России. Если у него есть план поднятия уровня жизни народа честь ему, пусть поделится! Если есть сочувствие опять же к россиянам то пусть снова поделится у него есть чем, ведь ему и другим богатым людям надо помнить что делили то собственность всенародную, а народ забыли пригласить на делёж, вот теперь мы и нищие!!!!! А уровень жизни конечно нужно подымать в любом случае, от этого развитие страны напрямую зависит!!!!

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