Кремль не согласился с Дерипаской. Власти поддержали россиян в «нелегкое время» 721 1 Экономика

В Кремле не согласились с миллиардером Олегом Дерипаской, который заявил о 80 млн россиян за чертой бедности. Предприниматель раскритиковал Росстат за «"бравые" отчеты о "победе" над бедностью» «в основном на бумаге» и выразил недоверие данным ведомства о бедственном положении 17,8 млн россиян. Но в Кремле подчеркнули – власти ориентируются на данные Росстата и верят тому, что число бедных в России в год пандемии снизилось.