Кремль ждет победы над коррупцией через «несколько поколений» из-за терпимости россиян 504 5 Экономика

В Кремле считают, что для борьбы с коррупцией в российском обществе должна появиться «абсолютная нетерпимость» к ней. Этого пока не происходит, поэтому ждать, когда чиновники перестанут брать взятки, предстоит «несколько поколений». Об этом в интервью «Аргументам и фактам» заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.