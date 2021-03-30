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Кремль ждет победы над коррупцией через «несколько поколений» из-за терпимости россиян

30 Марта 2021 504 5 Экономика

В Кремле считают, что для борьбы с коррупцией в российском обществе должна появиться «абсолютная нетерпимость» к ней. Этого пока не происходит, поэтому ждать, когда чиновники перестанут брать взятки, предстоит «несколько поколений». Об этом в интервью «Аргументам и фактам» заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Взятки перестанут брать через несколько поколений

  • По мнению пресс-секретаря президента Владимира Путина, для борьбы с коррупцией само общество должно привить себе «абсолютную нетерпимость» к ней. Но пока россияне ведут себя терпимо по отношению к взяткам. «Что такое общественная нетерпимость? Чтобы взятки не брали, их надо перестать давать», – заявил в интервью «Аргументам и фактам» Дмитрий Песков.
  • Чиновник отметил, что бытовая коррупцию – «это гораздо страшнее», чем коррупция среди чиновников. «Там крутятся огромные деньги», – подчеркнул спикер Кремля. По его словам, для победы над коррупцией нужно время. «Должно пройти несколько поколений», – сказал Песков.
  • При этом он выступил против системы, которая используется в Китае – когда через приложение можно рассказать правоохранительным органам о случаях коррупции чиновников. «Стучать будут направо и налево, по делу и без дела», – запротестовал Песков. С учетом «исторического опыта» он считает, что это приведет к «огромному количеству злоупотреблений».
  • В действительности с коррупцией должно бороться само государство. Однако в начале марта Госдума приняла законопроект правительства Михаила Мишустина, который освобождает чиновников от наказания за совершение коррупционных преступлений в случае, если они были совершены «по не зависящим от них обстоятельствам».
  • По данным Генпрокуратуры РФ, 40% чиновников-взяточников отделались штрафами за коррупцию и примерно столько же – условным наказанием в 2020 году. Лишили свободы всего 18% коррупционеров. Всего же органы поймали 9 тыс. взяточников во власти, большинство из которых совершили преступления в Москве.

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  • По словам главы Счетной палаты Алексея Кудрина, откаты и взятки даются, чтобы «получить субсидию, контракт или лицензию, или чтобы не получил кто-то другой». «То есть коррупция искажает стимулы в экономике, и так мы теряем темпы экономического роста, а с ними и рост доходов населения, инвестиции и т.д.», – заявил Кудрин. Ущерб от коррупции он оценил в триллионы рублей.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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21:37, 30.03 0 0
Алексей:

Он что, наркоман?? Как такое можно ляпнуть??!! Оказывается народ виновен в коррупции чиновников!!))))))))))))))))))))))))))))))))

16:58, 30.03 0 0
Лина:

"Пургу несёт", аж оторопь берёт...

13:08, 30.03 0 0
Горбунов Юрий Владиленович:

Нести пургу, с футуристическими видами на будущее и никакой конкретики по сегодняшнему дню, как это по песковски. Что ещё можно ожидать от придворного рупора.

11:34, 30.03 2 0
анон:

нужно просто подождать когда умрут бандиты

11:19, 30.03 4 0
Александр Н:

на ментов -полицейских и их произвол стучать можно и даже нужно .. а на чиновников -нельзя .. странно ... хотя что с этого********* .. в общем чего то эта говорящая голова опять перепутал ...( наверное странички в тексте доклада) в общем как говорил Ходжа Насреддин.. за 20 лет или султан или осел или я(Ходжа) сам ..но кто то сдохнет (в переводе на общепринятый язык) чиновнику языком пистеть -не мешки ворочать

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