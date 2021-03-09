Большинство взяточников в России отделались штрафами в 2020 году 352 0 Политика

Борьба с коррупцией в России не прекращается, но демонстрирует парадоксальные результаты. По данным Генпрокуратуры РФ, в 2020 году за взяточничество лишение свободы получили всего 18% осужденных, тогда как 40% отделались штрафами и примерно столько же – условным наказанием. Всего же правоохранительные органы поймали 9 тыс. взяточников во власти, причем большинство – в Москве и Татарстане.