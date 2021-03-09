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Большинство взяточников в России отделались штрафами в 2020 году
9 Марта 2021 352 0 Политика
Борьба с коррупцией в России не прекращается, но демонстрирует парадоксальные результаты. По данным Генпрокуратуры РФ, в 2020 году за взяточничество лишение свободы получили всего 18% осужденных, тогда как 40% отделались штрафами и примерно столько же – условным наказанием. Всего же правоохранительные органы поймали 9 тыс. взяточников во власти, причем большинство – в Москве и Татарстане.
Взял взятку – заплатил штраф
- Начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры РФ Виктор Балдин рассказал о результатах деятельности своего ведомства в 2020 году, пишут РИА Новости. Всего в прошлом году российские суды вынесли более 8 тыс. обвинительных приговоров в отношении 9 тыс. человек, привлеченных к ответственности за коррупцию.
- Однако решения судов были более гуманны, нежели в случае других правонарушений – только 18% чиновников, осужденных за коррупцию, получили тюремные сроки. Условными отделались 35%, а штрафами – 40%.
- В частности, по словам Балдина, обвинительные приговоры были вынесены 949 должностным лицам правоохранительных органов, 539 представителям государственной власти, 58 депутатам региональных и муниципальных уровней.
- Больше всего коррупционных преступлений было выявлено в Москве, Татарстане, Ставропольском крае, Московской области, Башкортостане, Краснодарском крае, Челябинске Дагестане и Пермском крае. Меньше всего брали взятки на Чукотке, в Еврейской автономной области, Марий Эл, Туве, Хакасии, Мурманской, Костромской и Магаданской областях.
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- Представитель Генпрокуратуры объяснил это тем, что в лидерах по коррупции всегда будут регионы с большим сосредоточением финансовых активов, а также там, где принимаются экономически значимые решения. Кроме этого, коррупция цветет в местах расположения федеральных органов власти и в крупных промышленных центрах.
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