Компания Дерипаски пригрозила остановить алюминиевые заводы из-за новых пошлин 158 0 Экономика

Принадлежащая структурам миллиардера Олега Дерипаски компания «Русал» может остановить работу ряда алюминиевых заводов из-за введения экспортной пошлины на металл. По словам замгендиректора компании по продажам в России, СНГ и Китае Романа Андрюшина, заводы «работают на грани рентабельности», а меры правительства сделают часть продукции убыточной.