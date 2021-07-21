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Компания Дерипаски пригрозила остановить алюминиевые заводы из-за новых пошлин

21 Июля 2021 158 0 Экономика
Компания Дерипаски пригрозила остановить алюминиевые заводы из-за новых пошлин

Принадлежащая структурам миллиардера Олега Дерипаски компания «Русал» может остановить работу ряда алюминиевых заводов из-за введения экспортной пошлины на металл. По словам замгендиректора компании по продажам в России, СНГ и Китае Романа Андрюшина, заводы «работают на грани рентабельности», а меры правительства сделают часть продукции убыточной.

Алюминий подорожал, а производство все равно «нерентабельно»

  • «Русал» допускает консервацию некоторых заводов после введения экспортной пошлины на металл, пишет «Интерфакс» со ссылкой на замгендиректора компании по продажам в России, СНГ и Китае Романа Андрюшина. С 1 августа власти ввели пошлины на экспорт алюминия в размере 15% от цены, но не менее 254 долларов за тонну. Текущие цены – около 2,45 тыс. долларов за тонну – позволят собирать в бюджет 368 долларов с каждой тонны.
  • По словам представителя «Русала», некоторые заводы компании «работают на грани рентабельности». Увеличение налогов сделает часть продукции убыточной и приведет к сокращению продаж на экспорт. Здесь стоит напомнить, что до кризиса, в декабре 2019 года тонна алюминия стоила 1799 долларов, и о закрытии заводов никто не говорил, как и об их рентабельности.
  • «Русал» из-за пошлин может отказаться от выпуска части продукции и «некоторые заводы не будут работать на полную мощность с соответствующими последствиями», предупреждает топ-менеджер компнаии. Всего компания производят порядка 4 млн тонн первичного алюминия и сплавов в год. Около 2,8 млн их них идут на экспорт. Таким образом, пошлины приведут к потерям в сотни миллионов долларов.

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  • В результате, помимо закрытия заводов, «Русал» допускает пересмотр сроков запуска Тайшетского алюминиевого завода и завода в Иркутской области (его строят 14 лет и собирались запускать в этом году). «Взимание с нас через пошлину столь значимых сумм может серьезно повлиять на реализацию инвестпроектов», – заявил топ-менеджер «Русала».
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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