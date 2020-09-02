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Китай стал отказываться от российской нефти. Экспорт рухнул на 20%
2 Сентября 2020 587 1 Экономика
Как технологическая держава Россия не наращивает экспорт, а вот как «страна-бензоколонка», по выражению президента Путина, она стремительно теряет позиции на мировых рынках. С 1 августа российские нефтяные компании получили право увеличить добычу на 400 тыс. баррелей в сутки, но продажи ее в Европе до сих пор находятся на низком уровне, а Китай и вовсе стал сокращать закупки до минимума с апреля.
Тяжелые последствия сделки
- Удавка Саудовской Аравии в виде соглашения России с ОПЕК о сокращении добычи на 2,8 млн баррелей в сутки продолжает душить российский нефтяной сектор. Несмотря на возможность увеличить добычу на 400 тыс. баррелей в сутки с 1 августа, нефтяники не смогли серьезно улучшить свое положение в последний месяц лета.
- Как пишет Интерфакс со ссылкой ЦДУ ТЭК, все крупнейшие нефтяные компании повысили добычу: «Роснефть» на 7,6%, до 15,3 млн тонн, ЛУКОЙЛ на 4,5%, до 5,9 млн тонн, «Сургутнефтегаз» на 5,9%, до 4,4 млн тонн, «Газпром нефть» и «Татнефть» на 6,8% и 6,6% соответственно. Тем не менее добыча по отношению к прошлому году сильно снизилась – на 9,5% у «Роснефти», у ЛУКОЙЛа и «Сургутнефтегаза» на 14,8%.
- Рост добычи не позволил существенно нарастить экспорт. В Северо-западную Европу из порта Усть-Луга Россия экспортировала 1,098 млн тонн нефти, что на 43% меньше, чем в апреле, но вдвое больше июня. На Юг Европы через порт Новороссийска поставки упали в четыре раза – если в апреле экспорт составил 1,688 млн тонн, то в августе – 0,452 млн. Все из-за того, что южные страны стали активнее северных заменять российскую марку нефти Urals на ближневосточные и американские сорта.
- Китай до августа был единственной страной, которая покупала российскую нефть в прежнем объеме. Если в апреле экспорт достигал 3,006 млн тонн, то в мае это уже было 3,201 млн. В июне и июле Китай купил 2,732 млн тонн, а вот в августе 2,511 млн тонн. Экспорт падает по мере того как заполняются китайские нефтехранилища, которые уже находятся на пределе.
- На фоне коллапса российский бюджет потерял 36% нефтяных доходов. По данным Центробанка, за первые полгода нефтяные компании заработали 38,4 млрд долларов против 59,7 годом ранее. Больше всего экономика потеряла во втором квартале – доход нефтяников составил 12,8 млрд долларов против 30 млрд в 2019 году. Существенных улучшений пока не предвидится. Но президент заверяет, что у России есть технологии, а не только нефть, чтобы ответить на кризис.
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Басня: Маленький мальчик Вовочка,очень обиделся на всех своих родных,потому что они не купили ему Денди!! Тогда он взял общие вещи семьи: телевизор,двд,микроволновку,холодильник и всё продал соседу почти за даром. А на вырученные деньги,купил себе Денди!! Вот теперь сидит и думает,как бы к этой приставке найти ТЕЛЕВИЗОР!!! ========== Мараль сей басни такова, поймёте всё потом Про дитятко его,с названием Газпром Продал в России всё уже: Страну,народ и лес Но только чтоб на Вечен был, в Газе интерес!!