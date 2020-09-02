Китай стал отказываться от российской нефти. Экспорт рухнул на 20% 587 1 Экономика

Как технологическая держава Россия не наращивает экспорт, а вот как «страна-бензоколонка», по выражению президента Путина, она стремительно теряет позиции на мировых рынках. С 1 августа российские нефтяные компании получили право увеличить добычу на 400 тыс. баррелей в сутки, но продажи ее в Европе до сих пор находятся на низком уровне, а Китай и вовсе стал сокращать закупки до минимума с апреля.