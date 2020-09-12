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«Газпром» остановил «Силу Сибири». Поставки в Китай под угрозой
12 Сентября 2020 189 0 Экономика
Российская газовая монополия объявила об остановке газопровода «Сила Сибири». Пока только на одну неделю – с 15 по 22 сентября для проведения профилактических работ. Но точно так же в этом году прекращали работать «Голубой» и «Турецкий» потоки в Турцию – сначала они уходили на профилактику, а потом консервировались на неопределенное время. По одной из версий, монополия не может обеспечить Китаю заявленные в контракте объемы. По другой – Китай наращивает собственную добычу и не нуждается в российском газе.
Спасение «Силы Сибири»
- Возможно, «Газпром» принял устраивающее всех решение – «Сила Сибири» уйдет на профилактику с 15 по 22 сентября. Это не первая остановка российского газопровода в Китай – первая состоялась 16-31 марта, хотя проект был запущен в декабре 2019 года. Все действия газовой монополии согласованы с китайской компанией CNPC, подчеркивается в официальном сообщении.
- Согласно данным Федеральной таможенной службы, за январь-август Китай импортировал по «Силе Сибири» 2,3 млрд кубометров газа. По контракту он должен купить минимум 4,25 млрд кубометров, а максимум – 5 млрд. Но при текущем низком уровне прокачки до конца года Россия поставит всего около 3,5 млрд кубометров.
- Контракт был подписан в 2014 году. По нему «Газпром» должен поставлять CNPC газ в течение 30 лет. Ежегодный объем после выхода на пиковую мощность прокачки предполагается на уровне 38 млрд кубометров. Общая сумма контракта составляет 400 млрд долларов. Уже в 2021 году Россия должна увеличить экспорт с 5 до 10 млрд кубометров, в 2022-м – до 15 млрд.
- Но, как утверждают эксперты, у России нет такого объема топлива для «Силы Сибири». Ресурсной базой для газопровода являются Чаяндинское и Ковыктинское месторождения в Восточной Сибири. Они не разрабатывались в советское время, как месторождения Западной Сибири. После бурения около 50 скважин на Чаяндинском месторождении компания не смогла выйти на плановый уровень добычи.
- Отсутствие нужных объемов газа сдерживает поставки в Китай и увеличивает отставание от планов. Усугубляет ситуацию предстоящее падение стоимости газа. Цена привязана к нефтяной корзине – мазуту и газойлю, и меняется с задержкой в 9 месяцев. В первом полугодии «Газпром» продавал газ Китаю по 183-184 доллара за тысячу кубометров, а в июле – уже на 20% дешевле. Цены сократятся вдвое, поскольку газойль подешевел с 618 до 292 долларов за тонну, а мазут – с 2,03 до 0,99 доллара за галлон.
- «Газпром» форсирует строительство нового газопровода «Сила Сибири-2», чтобы спасти ситуацию. Магистраль подведет газ от проверенных месторождений на Ямале через Монголию и в Китай. Ресурсной базой для этого будет служить Бованенковское месторождение. Газ с него устранит дефицит у «Силы Сибири-1». Однако в финансовом плане проект, как первый газопровод, так и второй принесут только убытки, поскольку контракт на поставки в Китай один, цены зафиксированы и не окупают в течение 30 лет даже «Силу Сибири-1», не говоря о второй магистрали.
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