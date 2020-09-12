«Газпром» остановил «Силу Сибири». Поставки в Китай под угрозой 189 0 Экономика

Российская газовая монополия объявила об остановке газопровода «Сила Сибири». Пока только на одну неделю – с 15 по 22 сентября для проведения профилактических работ. Но точно так же в этом году прекращали работать «Голубой» и «Турецкий» потоки в Турцию – сначала они уходили на профилактику, а потом консервировались на неопределенное время. По одной из версий, монополия не может обеспечить Китаю заявленные в контракте объемы. По другой – Китай наращивает собственную добычу и не нуждается в российском газе.