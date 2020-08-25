Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
26 АВГ, 01:52 МСК
USD (ЦБ)    73,3633
EUR (ЦБ)    86,2532

26 АВГ, 01:52 МСК
USD (ЦБ)    73,3633
EUR (ЦБ)    86,2532
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Китай хочет засеять Россию соей. Захватывает Сибирь и европейскую часть

25 Августа 2020 484 0 Экономика
Китай хочет засеять Россию соей. Захватывает Сибирь и европейскую часть

Китаю нужно больше сои и он предлагает России увеличить ее производство. Причем, китайское руководство ожидает, что соей будет засеян не только Дальний Восток, но и Сибирь, а также часть европейской части страны. Цифры показывают то, как Россия, не став полноценно энергетическим придатком Китая, постепенно превращается в его пищевой придаток – в Центральной России площадь под сою, которую россияне едят крайне мало, выросла с 2010 года на 587%, а в Сибири – на 570%.

Большая ферма для Китая

  • Китай заинтересован покупать у России больше сои. Об этом, как передает ТАСС, заявил глава Минкоммерции КНР Чжун Шань на встрече с министром экономики России Максимом Решетниковым. На языке дипломатии это звучит как «форсировать многостороннее и региональное сотрудничество», а также «способствовать формированию открытой экономики».
  • Открыть Россия должна свое сельское хозяйство для Китая, вернее – подстроить под его нужды. Китай, по словам Шаня, хочет больше импортировать сельхозпродукции, в частности не свойственной для России культуры – сои.
  • В 2015 году Пекин разрешил российским производителям импортировать пшеницу, кукурузу, рис, сою и рапс. До июля прошлого года поставки шли в основном с Дальнего Востока. Но теперь они разрешены из всех регионов.
  • Россия может ввозить сельхозпродукцию в Китай по воде, железной дороге, на самолетах или авиатранспортом. На Дальнем Востоке сельское хозяйство уже давно контролируют китайские агрохолдинги. В Амурской области, Хабаровском крае и Приморье китайцы арендуют дешевые земли и выращивают сою. Россияне в качестве рабочих на фермы не допускаются, российская техника не используется, почти все продукция вывозится в Китай.
  • Теперь китайцы смотрят на неосвоенную Сибирь и даже Центральную Россию. Площади посева сои в Сибири выросли за последние 10 лет на 570%, а в европейской части России – на 587%. В целом производство сои в России выросло вчетверо, до 43,6 тыс. центнеров в 2019 году. Засеяные площади России соей составляют 3 млн га. Колонизация продолжается.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Ученые предсказали, каким будет конец Вселенной

Ученые предсказали, каким будет конец Вселенной
Наука и технологии

Россия простит Белоруссии 1,6 млрд долларов долга ради Лукашенко

Россия простит Белоруссии 1,6 млрд долларов долга ради Лукашенко
Экономика 1

Китаю не нужен российский газ. Но Россия намерена строить «Силу Сибири-2»

Китаю не нужен российский газ. Но Россия намерена строить «Силу Сибири-2»
Экономика 1

ФАС раскрыла крупный сговор на рынке бензина

ФАС раскрыла крупный сговор на рынке бензина
Экономика

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

На Ямале начали полномасштабное освоение северной части одного из самых крупных месторождений нефти

На Ямале начали полномасштабное освоение северной части одного из самых крупных месторождений нефти

В Челябинской области запустили уникальное и единственное в РФ производство огнеупорных продуктов

В Челябинской области запустили уникальное и единственное в РФ производство огнеупорных продуктов

Новости дня

25 АВГ, 20:59 Средиземноморская диета может снизить риск болезни Паркинсона Средиземноморская диета может снизить риск болезни Паркинсона
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
25 АВГ, 20:37 Преодоление шума через наложение порядка Преодоление шума через наложение порядка
25 АВГ, 20:01 В России организуют контроль за действиями коллекторов В России организуют контроль за действиями коллекторов
25 АВГ, 19:27 Ученые обнаружили прекрасно сохранившийся метеорит в Антарктиде Ученые обнаружили прекрасно сохранившийся метеорит в Антарктиде
25 АВГ, 19:03 Володин: дело Навального может быть провокацией ЕС против России Володин: дело Навального может быть провокацией ЕС против России
25 АВГ, 17:55 Владимир Путин уволил замглавы ФСИН Бурыкина Владимир Путин уволил замглавы ФСИН Бурыкина
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
25 АВГ, 16:18 Встреча политсоветников "нормандской четверки" не состоится Встреча политсоветников "нормандской четверки" не состоится

Узнай, страна!

25 АВГ, 16:42 На Ямале начали полномасштабное освоение северной части одного из самых крупных месторождений нефти На Ямале начали полномасштабное освоение северной части одного из самых крупных месторождений нефти
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
25 АВГ, 16:19 В Челябинской области запустили уникальное и единственное в РФ производство огнеупорных продуктов В Челябинской области запустили уникальное и единственное в РФ производство огнеупорных продуктов
25 АВГ, 14:59 Курганские машиностроители произвели беспилотный автокомплекс для тушения пожаров в опасных условиях Курганские машиностроители произвели беспилотный автокомплекс для тушения пожаров в опасных условиях
24 АВГ, 18:18 ТПП РФ: эксперимент по приему использованной упаковки требует серьезной подготовки ТПП РФ: эксперимент по приему использованной упаковки требует серьезной подготовки
24 АВГ, 13:18 В Воронежской области начали строить крупнейший в России утино-индюшиный мегакомплекс В Воронежской области начали строить крупнейший в России утино-индюшиный мегакомплекс
24 АВГ, 12:55 Из Москвы в Петербург отправился впервые за 60 лет новый круизный лайнер отечественного производства Из Москвы в Петербург отправился впервые за 60 лет новый круизный лайнер отечественного производства
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
24 АВГ, 12:23 Пензенские разработчики совершили прорыв в управлении боевыми роботами на основе нейросетей Пензенские разработчики совершили прорыв в управлении боевыми роботами на основе нейросетей
21 АВГ, 17:15 ТОП-10 достижений недели: как в РФ создавали мегакомплексы, непотопляемые амфибии, неубиваемые дроны ТОП-10 достижений недели: как в РФ создавали мегакомплексы, непотопляемые амфибии, неубиваемые дроны
21 АВГ, 16:24 В Петербурге создали первую российскую высокоскоростную, полностью непотопляемую амфибию «Дрозд» В Петербурге создали первую российскую высокоскоростную, полностью непотопляемую амфибию «Дрозд»
21 АВГ, 15:42 В Петрозаводске к 100-летию Республики Карелия открыт новый аэровокзальный комплекс за 1 млрд рублей В Петрозаводске к 100-летию Республики Карелия открыт новый аэровокзальный комплекс за 1 млрд рублей
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter