Капитал страны
ENGLISH
26 АВГ, 01:52 МСК
USD (ЦБ) 73,3633
EUR (ЦБ) 86,2532
16+
Китай хочет засеять Россию соей. Захватывает Сибирь и европейскую часть
25 Августа 2020 484 0 Экономика
Китаю нужно больше сои и он предлагает России увеличить ее производство. Причем, китайское руководство ожидает, что соей будет засеян не только Дальний Восток, но и Сибирь, а также часть европейской части страны. Цифры показывают то, как Россия, не став полноценно энергетическим придатком Китая, постепенно превращается в его пищевой придаток – в Центральной России площадь под сою, которую россияне едят крайне мало, выросла с 2010 года на 587%, а в Сибири – на 570%.
Большая ферма для Китая
- Китай заинтересован покупать у России больше сои. Об этом, как передает ТАСС, заявил глава Минкоммерции КНР Чжун Шань на встрече с министром экономики России Максимом Решетниковым. На языке дипломатии это звучит как «форсировать многостороннее и региональное сотрудничество», а также «способствовать формированию открытой экономики».
- Открыть Россия должна свое сельское хозяйство для Китая, вернее – подстроить под его нужды. Китай, по словам Шаня, хочет больше импортировать сельхозпродукции, в частности не свойственной для России культуры – сои.
- В 2015 году Пекин разрешил российским производителям импортировать пшеницу, кукурузу, рис, сою и рапс. До июля прошлого года поставки шли в основном с Дальнего Востока. Но теперь они разрешены из всех регионов.
- Россия может ввозить сельхозпродукцию в Китай по воде, железной дороге, на самолетах или авиатранспортом. На Дальнем Востоке сельское хозяйство уже давно контролируют китайские агрохолдинги. В Амурской области, Хабаровском крае и Приморье китайцы арендуют дешевые земли и выращивают сою. Россияне в качестве рабочих на фермы не допускаются, российская техника не используется, почти все продукция вывозится в Китай.
- Теперь китайцы смотрят на неосвоенную Сибирь и даже Центральную Россию. Площади посева сои в Сибири выросли за последние 10 лет на 570%, а в европейской части России – на 587%. В целом производство сои в России выросло вчетверо, до 43,6 тыс. центнеров в 2019 году. Засеяные площади России соей составляют 3 млн га. Колонизация продолжается.
Статьи
Новости бизнеса
Узнай, страна!
25 АВГ, 20:37 Преодоление шума через наложение порядка
25 АВГ, 20:01 В России организуют контроль за действиями коллекторов
25 АВГ, 17:55 Владимир Путин уволил замглавы ФСИН Бурыкина
25 АВГ, 16:42 На Ямале начали полномасштабное освоение северной части одного из самых крупных месторождений нефти
25 АВГ, 16:19 В Челябинской области запустили уникальное и единственное в РФ производство огнеупорных продуктов
25 АВГ, 14:59 Курганские машиностроители произвели беспилотный автокомплекс для тушения пожаров в опасных условиях
24 АВГ, 12:55 Из Москвы в Петербург отправился впервые за 60 лет новый круизный лайнер отечественного производства
24 АВГ, 12:23 Пензенские разработчики совершили прорыв в управлении боевыми роботами на основе нейросетей
21 АВГ, 17:15 ТОП-10 достижений недели: как в РФ создавали мегакомплексы, непотопляемые амфибии, неубиваемые дроны
21 АВГ, 16:24 В Петербурге создали первую российскую высокоскоростную, полностью непотопляемую амфибию «Дрозд»
Написать комментарий