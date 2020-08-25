Китай хочет засеять Россию соей. Захватывает Сибирь и европейскую часть 484 0 Экономика

Китаю нужно больше сои и он предлагает России увеличить ее производство. Причем, китайское руководство ожидает, что соей будет засеян не только Дальний Восток, но и Сибирь, а также часть европейской части страны. Цифры показывают то, как Россия, не став полноценно энергетическим придатком Китая, постепенно превращается в его пищевой придаток – в Центральной России площадь под сою, которую россияне едят крайне мало, выросла с 2010 года на 587%, а в Сибири – на 570%.