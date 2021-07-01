Магазины собираются и дальше повышать цены. Инфляционные ожидания достигли пика за 18 лет
1 Июля 2021 255 0 Экономика
Российские магазины готовятся повышать цены. Ежемесячный опрос Центробанка показал: число торговых точек, которые ждут дальнейшего роста цен, на 47,92% больше, чем тех, кто надеется на стабилизацию и замедление инфляции. Это рекордный показатель за всю историю наблюдений с 2002 года. Эксперты объясняют происходящее ростом цен на сырье и перекладыванием со стороны бизнеса растущих затрат на потребителей.
Цены продолжат расти
- Согласно ежемесячному опросу Центробанка, индекс ценовых ожиданий российских магазинов на ближайшие три месяца достиг 47,92%. Это означает, что ровно на столько число тех, кто ждет дальнейшего роста, больше, чем тех, кто рассчитывает на стабилизацию. Опрос проводился в мае и показал абсолютный максимум инфляционных ожиданий за 18 лет.
- Тот же опрос в оптовом звене и обрабатывающей промышленности тоже показал максимумы – 42,99% и 33,22%. При этом инфляционные ожидания бизнеса составляют 27,63% – они находятся на уровне 2008 года, когда разгорелся мировой финансовый кризис. В опросе ЦБ участвовали более 11 тыс. крупных и небольших компаний из ключевых отраслей.
- По словам аналитиков ПСБ, инфляция на уровне бизнеса формируется из-за повышения сырьевых цен и подорожания комплектующих. Поскольку затраты растут, бизнес начинает перекладывать издержки на потребителей. По данным аналитиков IHS Markit, в мае и июне бизнес начал резко повышать цены, чтобы компенсировать свои издержки. В то же время индекс цен на сырье и материалы полгода держится выше отметки 70 пунктов – такого не было с кризиса 2008 года.
- Наглядно это выглядит так: по данным Росстата, инфляция производителей составляет 35,5%, а общая инфляция в экономике – 6%. Однако отдельные отрасли уже полностью переложили бремя цен на потребителей: обрабатывающий сектор поднял цены на 25,5%, производители пищевой продукции – на 16,4%, металлопродукции – на 34,4%. Магазинам только остается повышать отпускные цены. В конце июня инфляция достигла 6,4%.
Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале
- Сильнее всего по россиянам бьют цены на продовольствие: картошка подорожала с начала года на 101%, морковь – на 141,8%, капуста – на 80,2%, лук – на 40,1%, курица – на 15%. Но правительство упорно делает вид, что регулирует цены, но только на подсолнечное масло и сахар, а президент Владимир Путин разводит на «Прямой линии» разводит руками: «Во всем мире так».
Написать комментарий