Магазины собираются и дальше повышать цены. Инфляционные ожидания достигли пика за 18 лет 255 0 Экономика

Российские магазины готовятся повышать цены. Ежемесячный опрос Центробанка показал: число торговых точек, которые ждут дальнейшего роста цен, на 47,92% больше, чем тех, кто надеется на стабилизацию и замедление инфляции. Это рекордный показатель за всю историю наблюдений с 2002 года. Эксперты объясняют происходящее ростом цен на сырье и перекладыванием со стороны бизнеса растущих затрат на потребителей.