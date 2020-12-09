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«Как бы не получилось, как в СССР». Путина испугал рост цен на продукты
9 Декабря 2020 1030 0 Экономика
Президент России Владимир Путин призвал правительство не допустить ситуации, когда у граждан страны не будет денег на покупку еды. Он напомнил печальный опыт Советского Союза, в котором была проблема дефицита. России дефицит не грозит, но продукты могут быть недоступны из-за отсутствия денег, отметил президент. Чиновники поспешили объяснить первому лицу, почему в России резко ускорилась продовольственная инфляция.
В нищей России все чаще вспоминается крах СССР
- На совещании с правительством в среду, 9 декабря, президент Путин предупредил: «Смотрите, как бы у нас не получилось, как в Советском Союзе». По его словам, советская пропаганда убеждала граждан, что в стране все есть, только ничего никому не хватало. «А сейчас может не хватать, потому что у людей денег недостаточно для приобретения определенных продуктов», – заявил президент.
- Первый вице-премьер Андрей Белоусов начал размышлять об инфляции – якобы она касается «нескольких видов товаров». «Здесь есть несколько причин, одна из них связана с низким урожаем в этом году», – стал оправдываться чиновник. Правда, урожай был плохой только для сахарной свеклы и кукурузы. Также, по словам Белоусова, на мировых рынках сложилась «очень хорошая конъюнктура», из-за чего цены и пошли вверх. Чиновник пообещал президенту принять меры, чтобы остановить рост цен.
- Однако есть еще один момент, толкающий цены вверх – курс рубля. По иронии президент Путин сам месяц назад призывал россиян не обращать внимания на курс российской валюты, а чиновники его правительства называли девальвацию на 25% «превосходной». Белоусову пришлось доложить: «Есть небольшое ускорение, в основном связано с повышением курса».
- Тем не менее власти оперируют заниженными показателями продуктовой инфляции – по данным Росстата, она не превышает 5%. В действительности же, что показало исследование «Ромира», продуктовая инфляция в России в конце ноября составила 14%. Все дело в том, что Росстат считает инфляцию по виртуальной корзине товаров и услуг, а независимые исследователи – по чекам магазинов.
- Но рост цен – это лишь одна сторона проблемы. Вторую правительство старается в упор не замечать. Зато об этом говорит глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По его словам, в 2020 году реальные доходы россиян упадут на 4,5%. Это притом, что с 2014 года она снизились на 10%. В результате «примерно на миллион» человек «прирастет бедность», а именно – 1,46 млн человек окажутся за чертой бедности. Всего же на 11731 руб. в месяц вынуждены жить 19,6 млн человек. Этим людям нужна помощь государства. Иначе, как метко подметил Путин, все закончится печально, как закончился СССР.
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