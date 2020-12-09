«Как бы не получилось, как в СССР». Путина испугал рост цен на продукты 1030 0 Экономика

Президент России Владимир Путин призвал правительство не допустить ситуации, когда у граждан страны не будет денег на покупку еды. Он напомнил печальный опыт Советского Союза, в котором была проблема дефицита. России дефицит не грозит, но продукты могут быть недоступны из-за отсутствия денег, отметил президент. Чиновники поспешили объяснить первому лицу, почему в России резко ускорилась продовольственная инфляция.