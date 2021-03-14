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Из-за подорожания продуктов кафе и рестораны повысят цены в марте

14 Марта 2021 305 1 Экономика
Из-за подорожания продуктов кафе и рестораны повысят цены в марте

Подорожание продуктов, продолжающееся в России, докатилось и до кафе, ресторанов и заведений фастфуда. Представители общепита бояться растерять посетителей из-за повышения цен и пока экономят на салфетках и пластиковой посуде, но к концу марта они будут «вынуждены поднять цены», пишет РБК. При этом рост стоимости блюд в рознице будет соответствовать продовольственной инфляции.

Рестораны сдадутся последними

  • Цены в заведениях общепита увеличатся в конце марта из-за подорожания продуктов питания, пишет РБК со ссылкой на представителей индустрии. Рекордная продовольственная инфляция, которая только официально достигла в начале марта 8% год к году, вынуждала собственников кафе и ресторанов экономить на салфетках и пластиковых столовых приборах. В том числе за счет покупки более дешевых и менее качественных и красивых изделий. При этом переговоры с поставщиками продуктов о снижении их цены велись с декабря.
  • Однако на текущий момент возможность урезать расходы исчерпана. По словам основателя сети ресторанов русской кухни «Теремок» Михаила Гончарова, в конце марта в его заведениях стоимость товаров вырастет на 1-2 рубля. То же самое говорит основатель ресторанов «Мясо & Рыба» Сергей Миронов – сейчас нет позиций, «на которые бы цена остановилась».
  • По словам основателя «Теремка», больше всего подорожала курица – она выросла в цене на 15% по сравнению с началом 2020 года и на 40% по сравнению с летом 2020-го. Как отмечает президент «Росинтер Ресторантс Холдинга» (сети Il Patio, «Планета суши», TGI Fridays), рост закупочных цен на 10% составил на мясо, курицу и морепродукты. Между тем подсолнечно масло подорожало на 70%, а овощи – на 25%.
  • Власти пытаются стабилизировать цены на продукты в магазинах, а общепит их не интересует, говорит президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров. По причине роста цен на продукты средний чек в заведениях общепита в январе 2021 года вырос на 10%, до 295 руб., подсчитали аналитики из компании NPD Group. Но на этот показатель так же могло повлиять увеличение количества заказов по доставке готовой еды на дом, поскольку это сервис с более высоким чеком.
  • Правительство России сдерживает цены на продукты в торговых розничных сетях с декабря 2020 года. На сегодняшний день цены заморожены на сахар, подсолнечное масло, мясо курицы и яйца. Также власти потребовали остановить рост цен на макароны.

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  • Продуктовая инфляция в России в 7 раз выше, чем в Евросоюзе – 8% против 1,1%. Главная причина – рекордный экспорт продуктов питания из страны в целях исполнения указа президента Владимира Путина об увеличении экспорта продуктов до 44 млрд долларов к 2024 году. В 2020 году из России вывезли еды на 30,9 млрд долларов. Больше всего продуктов вывезли в Китай.
  • По мнению главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, цены на продукты растут потому, что россияне ждут роста цен и готовы покупать продукты по более высоким ценам здесь и сейчас.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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19:16 1 0
Вася:

Лучшее детям - китайским! )))) Пора вводить новые "пятилетки", а то китайцам есть нечего будет!! Поможем братскому Народу!!))) Введём новую "продразвёрстку" как в 1918 году и отнимать последнее у крестьян!!))) Всё китайцам и индусам!!)))

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