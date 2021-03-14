Из-за подорожания продуктов кафе и рестораны повысят цены в марте 305 1 Экономика

Подорожание продуктов, продолжающееся в России, докатилось и до кафе, ресторанов и заведений фастфуда. Представители общепита бояться растерять посетителей из-за повышения цен и пока экономят на салфетках и пластиковой посуде, но к концу марта они будут «вынуждены поднять цены», пишет РБК. При этом рост стоимости блюд в рознице будет соответствовать продовольственной инфляции.