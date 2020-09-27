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Денег у страны нет. Россия резко сократила ввоз импортных товаров
27 Сентября 2020 1047 0 Экономика
После обнуления президентских сроков Владимира Путина Россия взяла устойчивый курс на обнуление всех экономических показателей и возврат в условный 2000-ый год. Так, например, обрушение доходов от нефтегазового экспорта вернуло объем товаров, которые Россия ввозит для производства и потребления из-за рубежа, на уровень 2007 года. Все потому, что российская экономика испытывает дефицит твердой валюты и не может поддерживать прежний объем импорта. К такому выводу пришли эксперты Центра развития Высшей школы экономики, изучив статистику Федеральной таможенной службы.
Россия пожертвует импортом
- Россия испытывает валютный голод и в августе пришла к отрицательному торговому балансу – страна потратила на импорт на 1,3 млрд долларов больше, чем заработала на экспорте. Все из-за падения доходов от продажи нефти и газа на 38%. Центробанку пришлось взять иностранный кредит на 1,4 млрд долларов, чтобы закрыть дыру в платежном балансе.
- Согласно статистике ФТС, в августе в страну ввезли иностранных товаров на 16,7 млрд долларов. И хотя импорт вырос относительно июля на 1,2%, год к году он упал на 14%. В целом объем текущих импортных поставок вернулся на уровень 2007 года и находится на 15-17% ниже, чем в 2018-2019 годах, а также на треть меньше, чем до присоединения Крыма и войны на Украине в 2011-2013 годах.
- Однако, как отмечают эксперты, в период острой фазы конфликта на Украине импорт падал еще больше – до 15 млрд долларов в месяц. Большинство позиций по импорту держатся выше показателей 2014-2015 года, но есть одна категория товаров, которая просела сильнее всего. Это легковые автомобили – их поставки упали на треть по сравнению с прошлым годом. При этом половина импорта приходится на продукцию машиностроения – оборудование и технологии для промышленности, импорт которых просел на 12%.
- Основной поставщик импорта для России – Евросоюз. Однако для ЕС Россия не является важным торговым партнером. В 2017 году страна занимала третье место среди торговых партнеров ЕС, а в 2019-м спустилась до пятого. Доля России в торговом обороте ЕС занимает 5,2%, тогда как с Китаем – 13,8%, а с США – 15,2%. Россия продолжает вести себя, как сырьевой придаток – поставляет простейшее и не переработанное сырье в Европу и обменивает его на технику, различные товары и продукты.
- Несмотря на общее падение импорта, после выхода России из карантина он растет на 0,3% в месяц. С таким темпом объем импорта достигнет 232 млрд долларов к концу года. Однако у России может не оказаться денег на его покрытие.
- ЦБ, в свою очередь, ожидает снижение импорта на 10%, что позволит свести торговый баланс с нулевой суммой. Но для этого необходимо сокращать импорт на 1,5% ежемесячно. Ослабление рубля, которое во многом было устроено ЦБ, как раз и служит цели властей – ограничить импорт. Если рубль уйдет к отметке в 100 руб. за доллар, России будет не до импорта.
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