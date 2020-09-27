Денег у страны нет. Россия резко сократила ввоз импортных товаров 1047 0 Экономика

После обнуления президентских сроков Владимира Путина Россия взяла устойчивый курс на обнуление всех экономических показателей и возврат в условный 2000-ый год. Так, например, обрушение доходов от нефтегазового экспорта вернуло объем товаров, которые Россия ввозит для производства и потребления из-за рубежа, на уровень 2007 года. Все потому, что российская экономика испытывает дефицит твердой валюты и не может поддерживать прежний объем импорта. К такому выводу пришли эксперты Центра развития Высшей школы экономики, изучив статистику Федеральной таможенной службы.