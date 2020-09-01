Израиль откажется от российской нефти 506 0 Экономика

В середине августа власти Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов подписали исторический документ – договор о нормализации отношений. Дипломатический прорыв между еврейским и арабским государством должен способствовать продвижению мира на Ближнем Востоке, но изменит он и экономические связи. В частности Израиль, ранее никогда не закупавший арабскую нефть из-за конфликта с арабскими государствами, может начать покупки топлива у ОАЭ вместо иракского Курдистана, России и Азербайджана.