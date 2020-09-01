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Израиль откажется от российской нефти
1 Сентября 2020 506 0 Экономика
В середине августа власти Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов подписали исторический документ – договор о нормализации отношений. Дипломатический прорыв между еврейским и арабским государством должен способствовать продвижению мира на Ближнем Востоке, но изменит он и экономические связи. В частности Израиль, ранее никогда не закупавший арабскую нефть из-за конфликта с арабскими государствами, может начать покупки топлива у ОАЭ вместо иракского Курдистана, России и Азербайджана.
Новый клиент для ОАЭ
- Израиль намерен развивать экономическое сотрудничество с ОАЭ после договора о нормализации отношений. Сотрудничать предполагается в семи областях – инвестиции, финансы, здравоохранение, гражданская космическая программа, гражданская авиация, внешняя политика и дипломатия, а также туризм и культура. В обеих странах ждут «каскада позитивных изменений» в регионе.
- Как пишет турецкое агентство Anadolu, в том числе речь пойдет и о закупках Израилем нефти у Абу-Даби вместо поставок из иракского Курдистана, России и Азербайджана. Израилю необходимо для обеспечения собственных потребностей 236,25 тыс. баррелей в сутки, а собственное производство составляет всего 5,98 тыс. Около 92% нефти импортируется из Курдистана, России и Азербайджана. Причем покупка нефти в Курдистане (на нее приходится более 70%) позволяет финансировать отряды курдов в Сирии, что омрачает отношения Израиля и Турции.
- До этого Израиль не мог покупать сырую нефть у стран Персидского залива из-за санкций на продажу товаров и движение судов. ОАЭ станет первой арабской страной, которая начнет продавать топливо еврейскому государству в обмен на предоставление ракетных установок, призванных защитить нефтяные месторождения от Ирана.
- ОАЭ входит в ОПЕК и является четвертым по объемам производителем нефти в картеле с добычей 3 млн баррелей в сутки, из которых 2 млн идут на экспорт. При этом Абу-Даби может предложить более низкую цену Израилю, хотя бы за счет транспортировки. Также арабская страна готова гарантировать энергетическую безопасность Израиля, который постоянно находится под ударом из-за нестабильного иракского Курдистана.
- Помимо того, что Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) рассчитывает на стабильный доход от продажи нефти в Израиль, у нее есть заинтересованность и в отношении Восточно-средиземноморского трубопровода. Это газопровод, который будет снабжать Европу природным газом из Израиля. Евросоюз собирается вложить в него 6 млрд евро и запустить к 2025 году.
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