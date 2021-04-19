Избежать дефицита сахара: власти вводят госмонополию на его импорт
Власти собираются отменить пошлину на импорт белого сахара с 15 мая по 31 августа, чтобы избежать его дефицита на внутреннем рынке. Нехватка сахара в период с апреля по октябрь прогнозируется на уровне 350 тыс. тонн из 900 тыс. Но ввозить льготный сахар Минсельхоз может разрешить только компаниям с государственным участием не менее 50%, пишет «Коммерсант». Таким образом, правительство уже полностью вернулось к старым хозяйственным практикам: регулирует цены, составляет план поставок с заводов в магазины и теперь займется импортом продукта, который стал дефицитным.
Дефицитом сахара займется госмонополия
- В декабре прошлого года правительство по поручению президента Владимира Путина занялось государственным регулированием цен на сахар и подсолнечное масло. Эксцесс госрегулирвоания должен был завершиться к 1 апреля, но его признали успешным и продлили до 1 июня по сахару и до 1 октября по маслу.
- Однако сразу после этого сахар с заводов перестал уходить в магазины из-за непонимания ситуации с субсидиями. Тогда правительство пообещало разработать государственный план поставок сахара с заводов торговым сетям – ввести ежемесячные квоты на продукт.
- Теперь выясняется, что с апреля по октябрь в России ожидается дефицит сахара – 350 тыс. тонн из 900 тыс. не хватает. По данным Центра агроаналитики при Минсельхозе, это обусловлено падением производства сахара на 20,7% в прошлом году.
- В связи с этим Минсельхоз предлагает разрешить ввозить сахар в Россию без уплаты пошлины в размере 340 долларов за тонну компаниям, в которых доля государства составляет 50%, сообщает «Коммерсант».
- Согласно приказу ведомства, государственный импортер должен иметь опыт в реализации сельхозпродукции внутри России, а также опыт международных торговых операций и опыт обслуживания в Федеральном казначействе в рамках исполнения госконтрактов. Как отмечает «Коммерсант» со ссылкой на источники, под эти требования попадает только Объединенная зерновая компания.
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- В ОЗК государству принадлежит 50% + одна акций. Это означает, что компания может получить госмонополию на импорт 350 тыс. тонн сахара, или почти трети от всего сахара, который потребит Россия в течение полугода.
- Директор центра «Совэкон» Адрей Сизов не понимает, зачем власти ограничивают круг импортеров и создают монополию. «Если задача властей завезти сахар максимально дешевым способом в надежде сбить на продукт цены внутри страны, никаких ограничений не нужно», – заявил он.
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соответственно, никакого рынка внутри РФ нет, нет свободного перемещения капитала, товаров, услуг и рабочей силы-НЕТ КОНКУРЕНЦИИ НИ В ЧЕМ. зато есть монополия государства которая лишь шириться и множится.
бизнес-это среда проникновения и влияния собственных интересов в делах чужих стран, которое растянуто во времени и может дать впоследствии пророссийски настроенных иностранных подданных со всеми вытекающими последствиями видимые на сегодняшних примерах из практики такой деятельности. сахар сахаром, но политическая составляющая может быть скрыта как мина замедленного действия, а потому, единственный поставщик купит сахар у того, на кого покажут спецслужбы. закупочная цена сахара не имеет значения, ибо внутри будет такая цена какой скажут.
наконец то прозвучало то. что есть в реальности-монополия государства на активы РФ во всем, кроме мелочевки, у которой банкротство наступает в 90% случаев. ограничения на закупку сахара в лице единственного импортера нужны для того, что бы весть поток денег не размазывался, а попал в руки нужного поставщика имеющего связи в политике интересующих стран и который будет обязан успешному сотрудничеству и прибыли руководству РФ.