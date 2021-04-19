Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
19 АПР, 14:33 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

19 АПР, 14:33 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Избежать дефицита сахара: власти вводят госмонополию на его импорт

19 Апреля 2021 145 3 Экономика
Избежать дефицита сахара: власти вводят госмонополию на его импорт

Власти собираются отменить пошлину на импорт белого сахара с 15 мая по 31 августа, чтобы избежать его дефицита на внутреннем рынке. Нехватка сахара в период с апреля по октябрь прогнозируется на уровне 350 тыс. тонн из 900 тыс. Но ввозить льготный сахар Минсельхоз может разрешить только компаниям с государственным участием не менее 50%, пишет «Коммерсант». Таким образом, правительство уже полностью вернулось к старым хозяйственным практикам: регулирует цены, составляет план поставок с заводов в магазины и теперь займется импортом продукта, который стал дефицитным.

Дефицитом сахара займется госмонополия

  • В декабре прошлого года правительство по поручению президента Владимира Путина занялось государственным регулированием цен на сахар и подсолнечное масло. Эксцесс госрегулирвоания должен был завершиться к 1 апреля, но его признали успешным и продлили до 1 июня по сахару и до 1 октября по маслу.
  • Однако сразу после этого сахар с заводов перестал уходить в магазины из-за непонимания ситуации с субсидиями. Тогда правительство пообещало разработать государственный план поставок сахара с заводов торговым сетям – ввести ежемесячные квоты на продукт.
  • Теперь выясняется, что с апреля по октябрь в России ожидается дефицит сахара – 350 тыс. тонн из 900 тыс. не хватает. По данным Центра агроаналитики при Минсельхозе, это обусловлено падением производства сахара на 20,7% в прошлом году.
  • В связи с этим Минсельхоз предлагает разрешить ввозить сахар в Россию без уплаты пошлины в размере 340 долларов за тонну компаниям, в которых доля государства составляет 50%, сообщает «Коммерсант».
  • Согласно приказу ведомства, государственный импортер должен иметь опыт в реализации сельхозпродукции внутри России, а также опыт международных торговых операций и опыт обслуживания в Федеральном казначействе в рамках исполнения госконтрактов. Как отмечает «Коммерсант» со ссылкой на источники, под эти требования попадает только Объединенная зерновая компания.

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале

  • В ОЗК государству принадлежит 50% + одна акций. Это означает, что компания может получить госмонополию на импорт 350 тыс. тонн сахара, или почти трети от всего сахара, который потребит Россия в течение полугода.
  • Директор центра «Совэкон» Адрей Сизов не понимает, зачем власти ограничивают круг импортеров и создают монополию. «Если задача властей завезти сахар максимально дешевым способом в надежде сбить на продукт цены внутри страны, никаких ограничений не нужно», – заявил он.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий
И
13:57 0 0
И.И..:

соответственно, никакого рынка внутри РФ нет, нет свободного перемещения капитала, товаров, услуг и рабочей силы-НЕТ КОНКУРЕНЦИИ НИ В ЧЕМ. зато есть монополия государства которая лишь шириться и множится.

И
13:55 0 0
И.И..:

бизнес-это среда проникновения и влияния собственных интересов в делах чужих стран, которое растянуто во времени и может дать впоследствии пророссийски настроенных иностранных подданных со всеми вытекающими последствиями видимые на сегодняшних примерах из практики такой деятельности. сахар сахаром, но политическая составляющая может быть скрыта как мина замедленного действия, а потому, единственный поставщик купит сахар у того, на кого покажут спецслужбы. закупочная цена сахара не имеет значения, ибо внутри будет такая цена какой скажут.

И
13:44 0 0
И.И..:

наконец то прозвучало то. что есть в реальности-монополия государства на активы РФ во всем, кроме мелочевки, у которой банкротство наступает в 90% случаев. ограничения на закупку сахара в лице единственного импортера нужны для того, что бы весть поток денег не размазывался, а попал в руки нужного поставщика имеющего связи в политике интересующих стран и который будет обязан успешному сотрудничеству и прибыли руководству РФ.

Статьи

Дерипаска: Росстат «жонглирует» цифрами о бедных. За чертой бедности 80 млн россиян

Дерипаска: Росстат «жонглирует» цифрами о бедных. За чертой бедности 80 млн россиян
Экономика 1

Россия покинет МКС к 2025 году и построит «независимую» станцию за 6 млрд долларов

Россия покинет МКС к 2025 году и построит «независимую» станцию за 6 млрд долларов
Политика

Чехия на словах отказала России в строительстве АЭС из-за скандала со спецслужбами

Чехия на словах отказала России в строительстве АЭС из-за скандала со спецслужбами
Экономика 1

Санкции не так страшны. За большинством «иностранных» заемщиков России стоят госбанки

Санкции не так страшны. За большинством «иностранных» заемщиков России стоят госбанки
Экономика 6

Узнай, страна!

ТОП-10 достижений недели: регионы России патентовали инновационные разработки и поддерживали бизнес

ТОП-10 достижений недели: регионы России патентовали инновационные разработки и поддерживали бизнес

Первый в городе рыбный комплекс открыли в Тулуне Иркутской области

Первый в городе рыбный комплекс открыли в Тулуне Иркутской области

Новости дня

12:46 Попова: в России формируются собственные мутации COVID-19 Попова: в России формируются собственные мутации COVID-19
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
11:24 В России диагностировали 8589 новых случаев COVID-19 В России диагностировали 8589 новых случаев COVID-19
11:13 Эксперт: отношения России и Чехии могут повлиять на СП-2 Эксперт: отношения России и Чехии могут повлиять на СП-2
10:58 В Турции ответили на сообщения об одобрении производства «Спутника V» В Турции ответили на сообщения об одобрении производства «Спутника V»
10:09 Россия высылает из страны 20 чешских дипломатов Россия высылает из страны 20 чешских дипломатов
18 АПР, 17:31 Киев направит Москве ноту о выдворении дипломата России Киев направит Москве ноту о выдворении дипломата России
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
18 АПР, 15:59 В МИД РФ ответили на высылку дипломатов России из Чехии В МИД РФ ответили на высылку дипломатов России из Чехии

Узнай, страна!

18 АПР, 15:37 ТОП-10 достижений недели: регионы России патентовали инновационные разработки и поддерживали бизнес ТОП-10 достижений недели: регионы России патентовали инновационные разработки и поддерживали бизнес
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
16 АПР, 20:17 Первый в городе рыбный комплекс открыли в Тулуне Иркутской области Первый в городе рыбный комплекс открыли в Тулуне Иркутской области
16 АПР, 18:53 Президентом ТПП Нижнего Тагила вновь избран Борис Соколов Президентом ТПП Нижнего Тагила вновь избран Борис Соколов
16 АПР, 18:01 Ученые ЮУрГУ создали уникальную модель «искусственного дерева» Ученые ЮУрГУ создали уникальную модель «искусственного дерева»
15 АПР, 22:00 Новую линию по производству социальных хлебов открыли в Татарстане Новую линию по производству социальных хлебов открыли в Татарстане
15 АПР, 18:59 Разработка золоторудного месторождения Ведуга начнется в Красноярском крае Разработка золоторудного месторождения Ведуга начнется в Красноярском крае
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
14 АПР, 17:03 В Томской области завершили капитальный ремонт на Томской ГРЭС-2 В Томской области завершили капитальный ремонт на Томской ГРЭС-2
14 АПР, 14:25 Золотые и серебряные украшения с янтарем начали производить в Калининградской области Золотые и серебряные украшения с янтарем начали производить в Калининградской области
13 АПР, 21:28 В Республике Алтай поддерживают предпринимателей В Республике Алтай поддерживают предпринимателей
13 АПР, 19:56 Инновационные продукты для здорового питания разработали в Ростовской области Инновационные продукты для здорового питания разработали в Ростовской области
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter