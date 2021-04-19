Избежать дефицита сахара: власти вводят госмонополию на его импорт 145 3 Экономика

Власти собираются отменить пошлину на импорт белого сахара с 15 мая по 31 августа, чтобы избежать его дефицита на внутреннем рынке. Нехватка сахара в период с апреля по октябрь прогнозируется на уровне 350 тыс. тонн из 900 тыс. Но ввозить льготный сахар Минсельхоз может разрешить только компаниям с государственным участием не менее 50%, пишет «Коммерсант». Таким образом, правительство уже полностью вернулось к старым хозяйственным практикам: регулирует цены, составляет план поставок с заводов в магазины и теперь займется импортом продукта, который стал дефицитным.