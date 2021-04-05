Квоты на сахар. Власти занялись прямым распределением товара 431 2 Экономика

Государственное регулирование цен на сахар довело ситуацию до введения фактически плановой экономики. Минсельхоз собирается устанавливать помесячные квоты на поставки сахара с заводов в розничные сети, пишут «Известия». В некоторых регионах, например в Красноярске, как сообщает Накануне.Ru, жители столкнулись с ограничениями на продажу сахара в магазинах – не более 2-5 кг в одни руки. При этом, как писал The Bell, потребители от сдерживания цен выигрывают не более 30 руб. в месяц.