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Квоты на сахар. Власти занялись прямым распределением товара

5 Апреля 2021 431 2 Экономика
Квоты на сахар. Власти занялись прямым распределением товара

Государственное регулирование цен на сахар довело ситуацию до введения фактически плановой экономики. Минсельхоз собирается устанавливать помесячные квоты на поставки сахара с заводов в розничные сети, пишут «Известия». В некоторых регионах, например в Красноярске, как сообщает Накануне.Ru, жители столкнулись с ограничениями на продажу сахара в магазинах – не более 2-5 кг в одни руки. При этом, как писал The Bell, потребители от сдерживания цен выигрывают не более 30 руб. в месяц.

Сахар будут отпускать по квоте

  • Правительство намерено распределять квоты на изготовление сахара-песка между заводами-производителями. Объемы в пределах этих квот будут затем распространяться по торговым сетям. Отвечать за квотирование будет Минсельхоз, которому предстоит рассчитать потребность рынка в сахаре, пишут «Известия». Это в самом прямом смысле плановая экономика.
  • Все это необходимо ради одного – чтобы государство понимало, кому платить по 5 руб. за 1 кг продукции в виде субсидий за продажу сахара по фиксированной цене – в 36 руб. за кг. Производители к таким жестким плановым рамкам не готовы и сомневаются, что смогут выполнить план властей.
  • Ирония заключается в том, что 5 руб. за кг не покрывает убыток производителя, который теряет 10 рую. с каждого кг, отпуская сахар по 36 руб. Но Минсельхоз это не интересует – совместно с Союзроссахаром идет работу «по распределению объемов поставок между производителями».
  • Эта ситуация уже привела к ограничениям для покупателей. Как пишет Накануне.Ru, в магазинах Красноярска сахар продают не более 2-5 кг на одного человека. По словам представителей торговых компаний, так они пытаются избежать повышенного спроса на эту продукцию. Ритейлеры подчеркивают, что запасы сахара на складах заканчиваются, а сроки новых поставок неизвестны.
  • Правительство по поручению президента Владимира Путина занимается регулированием цен на сахар, подсолнечное масло и ряд других продуктов питания. Изначально соглашение о заморозке цен на сахар действовало до 1 апреля, но теперь оно продлено до 1 июня. С 22 марта производители сахара не отгружают продукцию магазинам, поскольку не понимают, как им будут выплачиваться субсидии в размере 5 руб. за 1 кг.

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  • Согласно подсчетам портала sugar.ru, субсидии из бюджета на 3 млрд руб. не покроют и половины убытка производителей, который оценивается в 10 млрд руб. за весь период заморозки цен. Как писал The Bell со ссылкой на источник, вся идея с заморозкой цены на сахар затеяна рад 30 руб. на потребителя в месяц. Властям достаточно было бы выделить субсидии малоимущим, что обошлось бы в 1,8 млрд руб. вместо 3 млрд и непомерных трат на работу бюрократического аппарата по регулированию и планированию.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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14:29 0 0
человек:

Да на кой чёрт одному человеку 5 кг сахара?!

12:11 0 0
Игорь :

Цены отпустят после выборов, в сентябре. Будем вешаться

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