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Иностранцы избавляются от рублей. ЦБ зафиксировал продажу 128 млрд руб.
10 Августа 2020 1343 1 Экономика
Центробанк зафиксировал продажу 128 млрд руб. иностранными инвесторами на Московской бирже в последние две недели июля. Это почти в два раза больше, чем в мае-июне и сопоставимо с объемами за весь апрель. Всего же с марта по август инвесторы продали более 600 млрд руб. и вывели деньги за рубеж. Об этом говорится в «Обзоре рисков финансовых рынков».
Иностранцы ставят на падение рубля
- В конце июля в связи с дивидендным сезоном иностранные инвесторы за две недели сбросили на Москвоской бирже 128 млрд руб. Для сравнения: в мае-июне они продали 76,2 млрд, а за весь апрель – 108,9 млрд. Впрочем, пик продажи рублей пришелся на девальвацию в марте - тогда иностранцы избавились от 354 млрд руб. Всего, учитывая 354 млрд в марте, инвесторы продали более 600 млрд руб. с начала экономического кризиса и пандемии коронавируса.
- Центробанк поясняет, что июльские продажи валюты были связаны с выплатой дивидендов со стороны крупных российских компаний. В общей сложности летом они должны заплатить держателям акций 1,7 трлн руб. Четверть от этого объема была переведена в валюту сразу – это 5 млрд долларов.
- Несмотря на то, что в июне на развивающиеся рынки пришло 6,8 млрд долларов, из которых 6,1 млрд были направлены на покупку государственных облигаций, России не удалось привлечь существенный объем инвестиций. На иностранных покупателей облигаций федерального займа пришлось всего 46,5 млрд руб., что составило 21% от их общего выпуска. С этого времени доля иностранцев на российском рынке снизилась до минимума с ноября 2019 года – до 28,9%. С ними в экономику перестала поступать дополнительная валюта.
- Поскольку Минфин стал продавать госдолг преимущественно крупным банкам, которые заняли государству 128,9 млрд руб. из 225,6 млрд руб., рубль в июле стал худшей валютой среди валют развивающихся стран и обесценился на 3,9% к доллару. Это привело к тому, что западные банки продолжают ставить на падение рубля.
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Плюс 600 миллиардов с начала пандемии... И нам после этого говорят, мол, денег нет, поэтому и увеличили пенсионный возраст... Впрочем, конечно же, и этих миллиардов скоро не будет... Ведь надо помочь "братскому" Ливану, не менее "сестринской" Сирии, другим многочисленным "родственничкам" по всему миру... Ага, идиная с ними, но в разводе со своими партейка?