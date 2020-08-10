Иностранцы избавляются от рублей. ЦБ зафиксировал продажу 128 млрд руб. 1343 1 Экономика

Центробанк зафиксировал продажу 128 млрд руб. иностранными инвесторами на Московской бирже в последние две недели июля. Это почти в два раза больше, чем в мае-июне и сопоставимо с объемами за весь апрель. Всего же с марта по август инвесторы продали более 600 млрд руб. и вывели деньги за рубеж. Об этом говорится в «Обзоре рисков финансовых рынков».