Хищение 700 млн рублей. Аудитора Счетной палаты разрешили задержать 189 0 Экономика

Бывший губернатор Ивановской области, а ныне аудитор Счетной палаты Михаил Мень подозревается в хищении 700 млн руб. Совет Федерации разрешил снять с него неприкосновенность, задержать и привлечь к ответственности. По словам источников, Мень был из числа неприкасаемых. Поэтому дело против него – сигнал всем остальным.