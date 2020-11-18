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Хищение 700 млн рублей. Аудитора Счетной палаты разрешили задержать
18 Ноября 2020 189 0 Экономика
Бывший губернатор Ивановской области, а ныне аудитор Счетной палаты Михаил Мень подозревается в хищении 700 млн руб. Совет Федерации разрешил снять с него неприкосновенность, задержать и привлечь к ответственности. По словам источников, Мень был из числа неприкасаемых. Поэтому дело против него – сигнал всем остальным.
Дело против «неприкасаемого»
- Совет Федерации дал согласие на задержание аудитора Счетной палаты и бывшего губернатора Михаила Меня. Он проходит подозреваемым по делу о хищении из бюджета Ивановской области 700 млн руб. Регион он возглавлял с 2005 по 2013 год.
- После ухода с должности губернатора Мень четыре с половиной года был федеральным министром строительства и ЖКХ. Также Мень является членом президиума генерального политсовета партии «Единая Россия».
- По словам Генпрокурора Игоря Краснова, Мень подозревается в хищении средств из бюджета Ивановской области в 2011 году. Следствие основывается на показания экс-губернатора Павел Коньков и имеет доказательства вины.
- Конькова, в свою очередь, задержали летом 2019 года. Он был преемником Меня на посту губернатора. Версия следствия сводится к следующему: Коньков и управляющий директор ОАО «Ивановский бройлер» Гришин, а также другие неустановленные лица совершили хищения бюджетных средств «путем их необоснованного перечисления на счета организаций, входящих в группу компаний «Продо». Следствие по этому делу закончилось в мае этого года.
- По словам источников, Мень входил в число «системных неприкасаемых», так как он приходится сыном отцу Александру Меню. Он участвовал в «серьезных политических раскладах». «Если Меня можно уравнять с обычными коррупционерами, то сейчас должно екать в сердце у многих системщиков из глухих девяностых», – пишет Telegram-канал «Образ будущего».
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