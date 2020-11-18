Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
18 НОЯ, 17:08 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

18 НОЯ, 17:08 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Хищение 700 млн рублей. Аудитора Счетной палаты разрешили задержать

18 Ноября 2020 189 0 Экономика
Хищение 700 млн рублей. Аудитора Счетной палаты разрешили задержать

Бывший губернатор Ивановской области, а ныне аудитор Счетной палаты Михаил Мень подозревается в хищении 700 млн руб. Совет Федерации разрешил снять с него неприкосновенность, задержать и привлечь к ответственности. По словам источников, Мень был из числа неприкасаемых. Поэтому дело против него – сигнал всем остальным.

Дело против «неприкасаемого»

  • Совет Федерации дал согласие на задержание аудитора Счетной палаты и бывшего губернатора Михаила Меня. Он проходит подозреваемым по делу о хищении из бюджета Ивановской области 700 млн руб. Регион он возглавлял с 2005 по 2013 год.
  • После ухода с должности губернатора Мень четыре с половиной года был федеральным министром строительства и ЖКХ. Также Мень является членом президиума генерального политсовета партии «Единая Россия».
  • По словам Генпрокурора Игоря Краснова, Мень подозревается в хищении средств из бюджета Ивановской области в 2011 году. Следствие основывается на показания экс-губернатора Павел Коньков и имеет доказательства вины.
  • Конькова, в свою очередь, задержали летом 2019 года. Он был преемником Меня на посту губернатора. Версия следствия сводится к следующему: Коньков и управляющий директор ОАО «Ивановский бройлер» Гришин, а также другие неустановленные лица совершили хищения бюджетных средств «путем их необоснованного перечисления на счета организаций, входящих в группу компаний «Продо». Следствие по этому делу закончилось в мае этого года.
  • По словам источников, Мень входил в число «системных неприкасаемых», так как он приходится сыном отцу Александру Меню. Он участвовал в «серьезных политических раскладах». «Если Меня можно уравнять с обычными коррупционерами, то сейчас должно екать в сердце у многих системщиков из глухих девяностых», – пишет Telegram-канал «Образ будущего».
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Власти введут жесткий карантин в 10 регионах России

Власти введут жесткий карантин в 10 регионах России
Политика

Коронавирус опустошил аптеки. Путину доложили об отсутствии лекарств

Коронавирус опустошил аптеки. Путину доложили об отсутствии лекарств
Политика

Путин убедил Эрдогана не вводить войска в Нагорный Карабах

Путин убедил Эрдогана не вводить войска в Нагорный Карабах
Политика

Мишустин не успевает выделять деньги на детей. Заявок уже больше 4 млн

Мишустин не успевает выделять деньги на детей. Заявок уже больше 4 млн
Экономика

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

ТПП РФ начала восьмой этап специального проекта «БИЗНЕС-БАРОМЕТР КОРРУПЦИИ»

ТПП РФ начала восьмой этап специального проекта «БИЗНЕС-БАРОМЕТР КОРРУПЦИИ»

Сооружение третьей «ветряной фермы» развернули на Ставрополье

Сооружение третьей «ветряной фермы» развернули на Ставрополье

Новости дня

16:32 Эксперты назвали валюты, которые заменят доллар Эксперты назвали валюты, которые заменят доллар
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
15:51 ОНФ: в 85% аптек нет лекарств от коронавируса ОНФ: в 85% аптек нет лекарств от коронавируса
15:31 Путин: необходимо уменьшить срок получения тестов на COVID-19 Путин: необходимо уменьшить срок получения тестов на COVID-19
14:50 Назван регион с самой высокой заболеваемостью коронавирусом Назван регион с самой высокой заболеваемостью коронавирусом
13:34 Президент проведет совещание по ситуации с COVID-19 Президент проведет совещание по ситуации с COVID-19
11:53 Миротворцы России в Карабахе получают дополнительные выплаты Миротворцы России в Карабахе получают дополнительные выплаты
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
11:41 Число заболевших COVID-19 в России выросло на 20985 человек Число заболевших COVID-19 в России выросло на 20985 человек

Узнай, страна!

13:33 ТПП РФ начала восьмой этап специального проекта «БИЗНЕС-БАРОМЕТР КОРРУПЦИИ» ТПП РФ начала восьмой этап специального проекта «БИЗНЕС-БАРОМЕТР КОРРУПЦИИ»
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
17 НОЯ, 16:48 Сооружение третьей «ветряной фермы» развернули на Ставрополье Сооружение третьей «ветряной фермы» развернули на Ставрополье
17 НОЯ, 16:08 Режиссёр Мирбала Салимли: готовлю новые российско-азербайджанские проекты Режиссёр Мирбала Салимли: готовлю новые российско-азербайджанские проекты
16 НОЯ, 17:08 На «умном» участке ЦКАД-3 испытали первый российский беспилотный электрогрузовик на водороде На «умном» участке ЦКАД-3 испытали первый российский беспилотный электрогрузовик на водороде
16 НОЯ, 16:35 На трассе «Холмогоры» открыли новый мост у въезда в Северодвинск На трассе «Холмогоры» открыли новый мост у въезда в Северодвинск
16 НОЯ, 10:13 К возведению крупного полимерного завода мирового уровня приступили в Иркутской области К возведению крупного полимерного завода мирового уровня приступили в Иркутской области
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
13 НОЯ, 20:04 ТОП-10 достижений недели: как в России защищали природу, улучшая безопасность и благополучие людей? ТОП-10 достижений недели: как в России защищали природу, улучшая безопасность и благополучие людей?
13 НОЯ, 19:26 На Камчатке запускают пилотный проект экологического мониторинга и научную экспедицию РАН На Камчатке запускают пилотный проект экологического мониторинга и научную экспедицию РАН
13 НОЯ, 12:23 Михаил Дягилев: контроль за оборотом драгметаллов будет осуществляться с помощью ГИИС ДМДК Михаил Дягилев: контроль за оборотом драгметаллов будет осуществляться с помощью ГИИС ДМДК
13 НОЯ, 09:51 Открывшийся участок ЦКАД-3 позволяет пересекать Подмосковье с запада на восток за один час Открывшийся участок ЦКАД-3 позволяет пересекать Подмосковье с запада на восток за один час
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter