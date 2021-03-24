Госдума обнулила президентские сроки Путина. Он может править до 2036 года 195 0 Политика

Государственная дума привела законодательство о выборах в соответствие с новой конституцией и обнулила президентские сроки президента Владимира Путина, который находится официально на четвертом президентском сроке и правит страной более 20 лет. Поправки в законодательство были приняты в третьем и окончательном чтении.