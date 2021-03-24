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Госдума обнулила президентские сроки Путина. Он может править до 2036 года

24 Марта 2021 195 0 Политика
Госдума обнулила президентские сроки Путина. Он может править до 2036 года

Государственная дума привела законодательство о выборах в соответствие с новой конституцией и обнулила президентские сроки президента Владимира Путина, который находится официально на четвертом президентском сроке и правит страной более 20 лет. Поправки в законодательство были приняты в третьем и окончательном чтении.

Путина обнулили

  • Владимир Путин снова может баллотироваться на пост президента страны – Госдума изъяла слово «подряд» во фразе о запрете избираться более двух сроков из закона 19-ФЗ «О выборах президента». Более того, Путин занимал должность президента до изменения конституции, поэтому его предыдущие сроки не учитываются. Соответствующие поправки в законодательство Госдума приняла 24 марта в третьем и окончательном чтении.
  • Таким образом, Путин, правящий Россией более 20 лет может избираться еще на два 6-летних срока и продлить свои полномочия до 2036 года. Со времен Иосифа Сталина это будет абсолютный рекорд.
  • По словам профессора Чикагского университета Тома Гинзбурга, слова которого приводит BBC, изменение конституции для продления полномочий активно пользуются диктаторы в Африке. Так, президент Чада Идбрис Деби дважды переписывал конституцию (в конце концов он отменил все оговорки о сроках, которые мешали ему безраздельно править). Тот же трюк проделал президент Камеруна Поль Бийя, который находится у власти 45 лет. Наконец, президент Конго Дени Сассу-Нгессао отменил ограничения на два срока подряд.
  • Как отмечает Том Гинзбург, все эти диктаторы пришли к власти демократическим путем, но решили остаться у власти, когда подошел срок покидать президентский пост. Путин стал президентом в демократической России и выстроил авторитарный персоналистский режим. По продолжительности правления он уже превзошел Пиночета, Ким Чен Ира и индонезийского диктатора Сухарто, который держался за власть 20 лет.

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  • Следующие в списке Николае Чаушеску – 24 года у власти, Мао Цзедун – 27 лет и доминиканский генерал Рафаэль Трухильо, который получал на выборах больше голосов, чем проживало граждан в стране. Если Путину удастся продержаться во власти до 2036 года, он встанет в один ряд с Франсиско Франко и Антониу ди Салазаром. Есть шанс и достичь рекорда Роберта Мугабе, который диктаторствовал в Зимбабве 38 лет.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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