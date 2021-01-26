Госдума хочет видеть Путина на деньгах. Центробанк резко против 433 2 Экономика

Портрет президента Владимира Путина предложили разместить на рублях, причем сразу – на самой крупной купюре. По мнению первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Сергея Калашникова, «было бы логично», если бы Путин появился на 5-тысячной купюре сейчас. В Центробанке мгновенно отреагировали на эту идею. Депутат получил резко отрицательный отзыв на свою инициативу – рубли вне политики и на них не изображаются действующие политики или общественные деятели.