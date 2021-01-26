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Госдума хочет видеть Путина на деньгах. Центробанк резко против

26 Января 2021 433 2 Экономика

Портрет президента Владимира Путина предложили разместить на рублях, причем сразу – на самой крупной купюре. По мнению первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Сергея Калашникова, «было бы логично», если бы Путин появился на 5-тысячной купюре сейчас. В Центробанке мгновенно отреагировали на эту идею. Депутат получил резко отрицательный отзыв на свою инициативу – рубли вне политики и на них не изображаются действующие политики или общественные деятели.

Рубли не для портрета Путина

  • Идею увековечить второго президента России Владимира Путина на рублях предложил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников. Озвучил он ее, комментируя радиостанции «Говорит Москва» решение Минфина США печатать 20-долларовые банкноты с изображением чернокожей активистки Гарриет Табмен.
  • По мнению Калашникова, на купюрах изображаются «определенные символы государственной политики в данный момент» (на самом деле нет, но так считает глава профильного комитета по экономике). Гарриет Табмен Калашников назвал «рабом» и заметил, что это «увеличивает напряжение в обществе».
  • «Потому что выносит проблему рабства в Америке, скажем так, в первый ряд политических сегодняшних проблем», – сказал депутат (рабство в США было отменено в 1862 году, через год после отмены крепостного права в Российской империи; никакой проблемы рабства в США на сегодняшний день не существует).
  • От США депутат перешел к России, но не в связи с рабством, а в связи с тем, что «нужно внести закон – разместить на пятитысячные купюры Владимира Владимировича Путина». Однако после этого депутату пришлось уточнить РИА Новости – он сам не планирует вносить в Госдуму подобный законопроект.

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  • Поскольку на деньгах, по мнению депутата, размещаются «символы данной эпохи», то «другого символа, кроме Путина, не вижу». В Центробанке напомнили главе профильного комитета Госдумы, что на рублях не печатаются «символы эпохи», какими он их видит. По сложившейся традиции на банкнотах присутствуют изображения городов и их символов. Следует заметить, что это и есть настоящие символы России.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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20:30 2 0
Александр Н:

Все имеет свою цену.. а я бы что бы не мелочиться предложил портрет ВВП на банкноте в 100000 рублей. или даже в 1.000.000 рублей

20:06 1 0
Король-Солнце:

Государство-это Я!!!

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