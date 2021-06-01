Госдолг России приблизился к 20 трлн рублей. За год он вырос на 40% 392 1 Экономика

Государственный долг России продолжает расти. На начало апреля 2021 года он достиг отметки в 19,68 трлн руб. Только с января по апрель он увеличился на 741,2 млрд руб., а за год – более чем на 40%, говорится в оперативном докладе Счетной палаты. При этом бюджет в первом квартале оказался профицитным – казна собрала на 204,99 млрд руб. больше, чем потратила. Минфин тем временем задумался о выкупе части госдолга с плавающей ставкой.