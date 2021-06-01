Госдолг России приблизился к 20 трлн рублей. За год он вырос на 40%
1 Июня 2021 392 1 Экономика
Государственный долг России продолжает расти. На начало апреля 2021 года он достиг отметки в 19,68 трлн руб. Только с января по апрель он увеличился на 741,2 млрд руб., а за год – более чем на 40%, говорится в оперативном докладе Счетной палаты. При этом бюджет в первом квартале оказался профицитным – казна собрала на 204,99 млрд руб. больше, чем потратила. Минфин тем временем задумался о выкупе части госдолга с плавающей ставкой.
Госдолг растет, несмотря на профитный бюджет
- По данным Счетной палаты, государственный долг России вырос до 19,68 трлн руб. по состоянию на 1 апреля 2021 года. С начала года он увеличился на 3,9% и достиг 17% ВВП. По внутренним заимствованиям государство должно 15,4 трлн руб., или 84,3% от всего долга, а по внешним – 4,2 трлн.
- За год госдолг вырос с 14,5 до 19,68 трлн руб., или на 5,1 трлн руб. Таким образом, долг стал больше на 40% на фоне экономического кризиса, спровоцированного пандемией. Правительство столкнулось с дефицитом бюджета в 4 трлн руб., но отказалось финансировать его за счет резервов (Фонда национального благосостояния, в котором было 8,7 трлн руб.).
- Бюджет 2021 года так же сверстан с дефицитом в 2,7 трлн руб. Однако в первом квартале доходы бюджета резко выросли и правительство получило профицит на 204,99 млрд руб. По словам замминистра финансов Владимира Колычева, этому способствовал рост налогов на 5-10% с учетом инфляции. Также на 35% выросли сбора налога на потребление – НДС. Это произошло благодаря росту цен, главным образом на продовольствие (15,8% на 24 социально значимых продукта).
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- Ввиду улучшающейся финансовой ситуации Минфин задумался о выкупе части российского госдолга у кредиторов. Речь идет о скупке гособлигаций на сумму около 2,2 трлн руб. Это бумаги, которые правительство продало в 2020 году с нефиксированной ставкой. Поскольку ставка по ним может со временем вырасти, это создает угрозу для бюджета, из которого и выплачивается госдолг. На текущий момент Минфин «определяет источники», из которых будут выделены деньги для обратного выкупа госдолга.
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это годовой бюджет РФ. где деньги Зин?