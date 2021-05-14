Минфин может выкупить часть госдолга России
14 Мая 2021 325 0 Экономика
Министерство финансов России может пойти на выкуп части российского госдолга, которую осенью прошлого года приобрели крупнейшие банки страны. В октябре, когда стало понятно, что иностранные инвесторы не дадут правительству денег взаймы, Минфин продал российским банкам облигации федерального займа (ОФЗ) с плавающей ставкой. Теперь они перекладывают на бюджет риск повышения процентной ставки. Всего на скупку этих бумаг Минфин может потратить 2,2 трлн руб.
Минфин задумался о снижении рисков для бюджета
- О возможном выкупе части госдолга у российских банков заявил замглавы Минфина Тимур Максимов. В интервью Bloomberg он рассказал, что такая возможность рассматривается, поскольку объем ОФЗ с плавающей ставкой на апрель 2021 года достиг 31% от всего госдолга России. В «нормальной структуре» портфеля доля таких бумаг не должна превышать 15-20%.
- По словам Максимова, ОФЗ с плавающей ставкой Минфин воспользовался в кризисной ситуации. Из 5,3 трлн руб., которые Россия заняла в 2020 году, 2 трлн руб. пришлись на бумаги с нефиксированной ставкой. Ими привлекали госбанки в тот момент, когда стало понятно, что иностранные инвесторы не будут занимать России.
- Ценой этого стал «структурный дисбаланс» – так как ЦБ повышает ключевую ставку, проценты по ОФЗ на 2 трлн руб. тоже растут. Это создает угрозу для бюджета, из которого и выплачивается госдолг.
- В этом положении у Минфина есть два варианта действия: перестать выпускать ОФЗ с плавающей ставкой, пока объем таких бумаг не упадет до 15-20% от общего числа, либо начать выкупать такие бумаги у их держателей, в данном случае – у госбанков. По словам Максимова, сейчас Минфин прорабатывает этот вопрос, в том числе «определяет источники».
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- До сих пор Минфин рассчитывал на первый вариант – инерционный, говорит главный стратег по макроэкономике и долговым рынкам «Атона» Александр Кудрин. Но, видимо, ему придется идти по второму пути – спроса на госдолг с фиксированной ставкой почти нет, даже со стороны госбанков. Для выкупа необходимого количества госдолга Минфину потребуется 2,2 трлн руб., считает эксперт. Но Минфин может предложить госбанкам обменять бумаги с плавающей ставкой на классические.
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