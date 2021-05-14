Минфин может выкупить часть госдолга России 325 0 Экономика

Министерство финансов России может пойти на выкуп части российского госдолга, которую осенью прошлого года приобрели крупнейшие банки страны. В октябре, когда стало понятно, что иностранные инвесторы не дадут правительству денег взаймы, Минфин продал российским банкам облигации федерального займа (ОФЗ) с плавающей ставкой. Теперь они перекладывают на бюджет риск повышения процентной ставки. Всего на скупку этих бумаг Минфин может потратить 2,2 трлн руб.