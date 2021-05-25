«Налоги у нас растут». В Минфине увидели «радужное» восстановление экономики 340 1 Экономика

Российская экономика восстанавливается по «более радужной» траектории, чем ожидали власти. Такой вывод сделали в Минфине в связи с ростом налоговых поступлений в бюджет. Не связанные с нефтью и газом доходы начали резко расти, в особенности НДС. Вопреки оптимизму Минфина, это может быть связано не с восстановлением экономики, а с рекордным за пять лет ростом цен.