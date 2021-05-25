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«Налоги у нас растут». В Минфине увидели «радужное» восстановление экономики

25 Мая 2021 340 1 Экономика
«Налоги у нас растут». В Минфине увидели «радужное» восстановление экономики

Российская экономика восстанавливается по «более радужной» траектории, чем ожидали власти. Такой вывод сделали в Минфине в связи с ростом налоговых поступлений в бюджет. Не связанные с нефтью и газом доходы начали резко расти, в особенности НДС. Вопреки оптимизму Минфина, это может быть связано не с восстановлением экономики, а с рекордным за пять лет ростом цен.

«Радужное» восстановление

  • Замминистра финансов Владимир Колычев объявил о быстром восстановлении российской экономики после кризиса, вызванного пандемией. Поводом для таких выводов послужила темпы собираемости налогов. По словам чиновника, бюджет сейчас получает больше несырьевых доходов, чем в 2019 году.
  • «В реальном выражении налоги у нас растут на 5-10% ежегодно, <…> с учетом инфляции», – цитирует Колычева ТАСС. Он пояснил, что это НДС, налог на прибыль, зарплатные налоги, НДФЛ и страховые взносы. С января по апрель 2021 года сборы НДС выросли на 35%, до 1,834 трлн руб. Налог на потребление дает бюджету каждый пятый рубль и рассчитывается в виде процента от стоимости товаров.
  • Поскольку инфляция, по данным Росстата, выросла за январь – апрель в целом на 5,8%, продовольственная инфляция – на 15,8%, а на отдельные продукты цены увеличились до 40%, то и отчисления в бюджет выросли соответственно. Показательно, что рост сборов налога на потребление происходит одновременно с продолжающимся падением доходов граждан – на 3,6% за первый квартал.
  • В Минфине ждут дефицит бюджета меньше запланированных 2,4% ВВП. «Просто из-за того, что цены на нефть другие», – заявил Колычев. По факту в первом квартале бюджет оказался и вовсе профицитным – на 204,99 млрд руб. Исходя из этого можно допустить, что дефицита вообще не будет.

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  • По данным Минэкономики, в первом квартале экономика России сократилась на 1,3%. В апреле, по сравнению с апрелем 2020 года, когда были объявлены «нерабочие дни», экономика выросла всего на 0,5%. До конца года Россия не сможет выйти на уровень 2019 года и отыграть провал экономики на 3% в прошлом году, признают в Минэкономразвития. До середины 2022 года ни экономика, ни доходы россиян не восстановятся.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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И
15:03 0 0
И.И..:

жизнь становится похожей на дурной сон, где маразм забаррикадировавшихся с отражением всех угроз только крепчает, а население взято в заложники собственным руководством.

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