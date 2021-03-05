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США и ЕС ударят по олигархам и госдолгу, если Россия откажется сотрудничать с Западом
5 Марта 2021 452 1 Экономика
США начали переговоры с Великобританией о более жестких санкциях против России. Вашингтон обещает их ввести, если Москва не выполнит ряд американских требований. В частности, российские власти должны допустить международные инспекции на объекты химоружия в России и дать гарантии, что оно не будет использоваться после отравления оппозиционера Алексея Навального. В противном случае Россию ждут санкции против олигархов и государственного долга, пишет Bloomberg.
Санкциями призывают к сотрудничеству
- США и Великобритания начали разработку новых санкций против России за отравление оппозиционера Алексея Навального. Великобритания, в свою очередь, согласует очередные ограничения с европейскими союзниками – Францией и Германией.
- По данным Bloomberg, санкции будут связаны с запретом химического и биологического оружия (CBW Act 1991). Также США рассматривают возможность воспользоваться законом Магнитского, чтобы ввести персональные санкции против российских олигархов. Закон разрешает наказывать виновных в нарушении прав человека и коррупции.
- Чтобы избежать санкций за применение химического оружия – боевого яда класса «Новичок», Москва должна допустить международные инспекции на российские объекты химоружия и дать гарантии, что оно никогда не будет более использовано. Но если Москва откажется дать гарантии по химическому оружию, президент США Джо Байден может ввести санкции против суверенного долга России вместе с Евросоюзом.
- Закон о запрете химоружия позволяет Байдену ввести полный запрет на кредитование американскими компаниями государств, которые нарушили соглашение. Вместе с американскими компаниями с рынка российского госдолга в этом случае уйдут и все остальные инвесторы. Это грозит ему обрушением.
- Великобритания также добивается от Организации по запрещению химического оружия, чтобы она продолжала оказывать давление на Россию – Москва должна дать ответ по поводу боевых отравляющих веществ. Кроме этого, по словам источников Bloomberg, к санкциям приведет дальнейшее упорство Москвы и отказ расследовать отравление Алексея Навального.
- Для России запрет на покупку госдолга будет крайне чувствительным: иностранные инвесторы держат 42,8 млрд долларов в рублевых облигациях и занимают 23,4% рынка. На валютном рынке госдолга их доля достигает 55%, или 21 млрд долларов. Всего иностранцам принадлежит 63,8 млрд долларов госдолга России – 10% золотовалютных резервов страны и около 25% годовых доходов федерального бюджета.
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- Только новость о возможных санкциях сильно подкосила рубль – российская валюта упала более чем на 1 рубль к доллару – до 74,7 руб. и на 1,2 рубля к евро – до 89,73 руб. Реальное введение санкций дорого обойдется россиянам.
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Скорее бы это случилось. Байден, введи же наконец эти санкции, все терпилы этого так ждут