США и ЕС ударят по олигархам и госдолгу, если Россия откажется сотрудничать с Западом 452 1 Экономика

США начали переговоры с Великобританией о более жестких санкциях против России. Вашингтон обещает их ввести, если Москва не выполнит ряд американских требований. В частности, российские власти должны допустить международные инспекции на объекты химоружия в России и дать гарантии, что оно не будет использоваться после отравления оппозиционера Алексея Навального. В противном случае Россию ждут санкции против олигархов и государственного долга, пишет Bloomberg.