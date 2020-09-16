Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
16 СЕН, 17:28 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

16 СЕН, 17:28 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Германия заплатит 1 млрд евро за снятие санкций США с «Северного потока-2»

16 Сентября 2020 710 0 Экономика
Германия заплатит 1 млрд евро за снятие санкций США с «Северного потока-2»

Немецкое правительство готово потратить 1 млрд евро в строительство терминалов для приема сжиженного природного газа в обмен на отказ США от санкционного давления на проект газопровода «Северный поток-2». Об этом пишет издание Die Zeit со ссылкой на источники в Берлине. Однако предложение Германии было направлено в Вашингтон до истории с отравлением Алексея Навального. Покушение на жизнь российского оппозиционера и отказ от расследования дела со стороны России могут сильно изменить отношение Берлина к Москве.

Сделка на миллиард евро

  • Немецкой прессе стало доступно письмо вице-канцлера и министра финансов ФРГ Олафа Шольца от 7 августа, в котором высокопоставленный чиновник предлагает США сделку по «Северному потоку-2». Адресатом обращения Шольца стал министр финансов США Стивен Мнучин. Суть предложенной сделки сводится к следующему: ФРГ вложит до 1 млрд евро в строительство двух терминалов по приему американского СПГ в обмен на разрешение США достроить и эксплуатировать «Северный поток-2».
  • По данным Die Zeit, Шольц перед отправкой письма изложил идею Берлина Мнучину устно, а затем подтвердил свои слова письменно. Терминалы для приема СПГ должны появиться в портах Брунсбюттеля и Вильгельмсхафена. Вложить в них 1 млрд евро немецкое правительство может за счет государственной поддержки.
  • Поскольку письмо было отправлено до отравления российского оппозиционера Алексея Навального в конце августа, позиция правительства Германии могла сильно изменится. В частности канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что судьбу газопровода должен решать Евросоюз, а не Германия в одиночку. Обсудить будущее проекта «Северный поток-2» лидеры стран Евросоюза намерены на саммите 24-25 сентября.
  • Остановки проекта требуют лидеры немецкой партии «Союз-90» / «зеленые». Либеральная Свободно демократическая партия ФРГ настаивает на временном моратории на строительство. Преемник Меркель и кандидат на пост председателя Христианско-демократичесокго союза Фридрих Мерц поддерживает идею заморозки проекта.
  • США не успеют ввести новые санкции против газопровода, которые они внесли на рассмотрение Конгресса 4 июня, до президентских выборов 3 ноября. Скорее всего вопрос будет решаться во второй половине ноября или декабре.
  • Первые санкции США ввели в декабре 2019 года и ограничили возможность иностранных строительных компаний работать над проектом. Подконтрольные «Газпрому» структуры готовятся к завершающей фазе укладки газопровода, но никак не начнут ее с конца июля. «Северный поток-2» завершен на 93%. Он обошелся России и ее партнерам в 11 млрд евро. До этого США предложили Германии шесть способов отказаться от российского газопровода.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Россияне получат газ бесплатно. «Газпром» начинает «социальную пятилетку»

Россияне получат газ бесплатно. «Газпром» начинает «социальную пятилетку»
Экономика

Путин заплатил по долгам Лукашенко. Кредит в 1,5 млрд долларов останется в России

Путин заплатил по долгам Лукашенко. Кредит в 1,5 млрд долларов останется в России
Экономика

Власти «секретно» повышают налоги. Решение примут уже сегодня

Власти «секретно» повышают налоги. Решение примут уже сегодня
Экономика 3

Минфин нашел крайних. За пандемию заплатит одна категория граждан

Минфин нашел крайних. За пандемию заплатит одна категория граждан
Экономика

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

В Башкирии запустили мощную установку по производству водорода на нефтеперерабатывающем заводе

В Башкирии запустили мощную установку по производству водорода на нефтеперерабатывающем заводе

В Тюмени начали производство инновационных труб, позволяющих определять местоположение трубопровода

В Тюмени начали производство инновационных труб, позволяющих определять местоположение трубопровода

Новости дня

17:02 Премьер РФ подтвердил повышение акцизов на сигареты Премьер РФ подтвердил повышение акцизов на сигареты
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
15:45 Песков ответил на слова главы ЕК о "Северном потоке - 2" Песков ответил на слова главы ЕК о "Северном потоке - 2"
14:51 Глава ЕК: блокировка СП-2 не изменит поведения России Глава ЕК: блокировка СП-2 не изменит поведения России
13:44 Песков оценил влияние коронавируса на экономику России Песков оценил влияние коронавируса на экономику России
13:25 Германия предложила США сделку по "Северному потоку - 2" Германия предложила США сделку по "Северному потоку - 2"
13:02 ВОЗ не фиксирует увеличение случаев инфицирования COVID-19 в России ВОЗ не фиксирует увеличение случаев инфицирования COVID-19 в России
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
12:21 За сутки в России выявлено 5670 случаев инфицирования коронавирусом За сутки в России выявлено 5670 случаев инфицирования коронавирусом

Узнай, страна!

16:14 В Башкирии запустили мощную установку по производству водорода на нефтеперерабатывающем заводе В Башкирии запустили мощную установку по производству водорода на нефтеперерабатывающем заводе
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
15:44 В Тюмени начали производство инновационных труб, позволяющих определять местоположение трубопровода В Тюмени начали производство инновационных труб, позволяющих определять местоположение трубопровода
15:14 В Приморье начались ходовые испытания первого российского «зеленого» танкера «Владимир Мономах» В Приморье начались ходовые испытания первого российского «зеленого» танкера «Владимир Мономах»
15 СЕН, 14:25 В Краснодарском крае профессионалы индустрии туризма РФ обсудят проблемы и перспективы сезона-2020 В Краснодарском крае профессионалы индустрии туризма РФ обсудят проблемы и перспективы сезона-2020
15 СЕН, 13:30 На Алтае внедрили технологию трамбования угля, уникальную для коксохимической промышленности России На Алтае внедрили технологию трамбования угля, уникальную для коксохимической промышленности России
15 СЕН, 12:08 В Рязани дан старт созданию промышленной зоны «Сухой порт Рязань» на 560 га для 3000 сотрудников В Рязани дан старт созданию промышленной зоны «Сухой порт Рязань» на 560 га для 3000 сотрудников
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
14 СЕН, 18:33 В Белгородской области запущен уникальный комплекс сушки руды на горно-обогатительном комбинате В Белгородской области запущен уникальный комплекс сушки руды на горно-обогатительном комбинате
14 СЕН, 18:08 В Хабаровском крае запустили первую очередь одного из крупнейших угольных терминалов России В Хабаровском крае запустили первую очередь одного из крупнейших угольных терминалов России
14 СЕН, 17:39 В Мурманской области открыли мощный рыбоперерабатывающий завод мирового уровня В Мурманской области открыли мощный рыбоперерабатывающий завод мирового уровня
11 СЕН, 15:14 ТОП-10 достижений недели: как в России осваивали недра и леса, обновляли энергетику и судоходство? ТОП-10 достижений недели: как в России осваивали недра и леса, обновляли энергетику и судоходство?
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter