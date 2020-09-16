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Германия заплатит 1 млрд евро за снятие санкций США с «Северного потока-2»
16 Сентября 2020 710 0 Экономика
Немецкое правительство готово потратить 1 млрд евро в строительство терминалов для приема сжиженного природного газа в обмен на отказ США от санкционного давления на проект газопровода «Северный поток-2». Об этом пишет издание Die Zeit со ссылкой на источники в Берлине. Однако предложение Германии было направлено в Вашингтон до истории с отравлением Алексея Навального. Покушение на жизнь российского оппозиционера и отказ от расследования дела со стороны России могут сильно изменить отношение Берлина к Москве.
Сделка на миллиард евро
- Немецкой прессе стало доступно письмо вице-канцлера и министра финансов ФРГ Олафа Шольца от 7 августа, в котором высокопоставленный чиновник предлагает США сделку по «Северному потоку-2». Адресатом обращения Шольца стал министр финансов США Стивен Мнучин. Суть предложенной сделки сводится к следующему: ФРГ вложит до 1 млрд евро в строительство двух терминалов по приему американского СПГ в обмен на разрешение США достроить и эксплуатировать «Северный поток-2».
- По данным Die Zeit, Шольц перед отправкой письма изложил идею Берлина Мнучину устно, а затем подтвердил свои слова письменно. Терминалы для приема СПГ должны появиться в портах Брунсбюттеля и Вильгельмсхафена. Вложить в них 1 млрд евро немецкое правительство может за счет государственной поддержки.
- Поскольку письмо было отправлено до отравления российского оппозиционера Алексея Навального в конце августа, позиция правительства Германии могла сильно изменится. В частности канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что судьбу газопровода должен решать Евросоюз, а не Германия в одиночку. Обсудить будущее проекта «Северный поток-2» лидеры стран Евросоюза намерены на саммите 24-25 сентября.
- Остановки проекта требуют лидеры немецкой партии «Союз-90» / «зеленые». Либеральная Свободно демократическая партия ФРГ настаивает на временном моратории на строительство. Преемник Меркель и кандидат на пост председателя Христианско-демократичесокго союза Фридрих Мерц поддерживает идею заморозки проекта.
- США не успеют ввести новые санкции против газопровода, которые они внесли на рассмотрение Конгресса 4 июня, до президентских выборов 3 ноября. Скорее всего вопрос будет решаться во второй половине ноября или декабре.
- Первые санкции США ввели в декабре 2019 года и ограничили возможность иностранных строительных компаний работать над проектом. Подконтрольные «Газпрому» структуры готовятся к завершающей фазе укладки газопровода, но никак не начнут ее с конца июля. «Северный поток-2» завершен на 93%. Он обошелся России и ее партнерам в 11 млрд евро. До этого США предложили Германии шесть способов отказаться от российского газопровода.
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