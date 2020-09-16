Германия заплатит 1 млрд евро за снятие санкций США с «Северного потока-2» 710 0 Экономика

Немецкое правительство готово потратить 1 млрд евро в строительство терминалов для приема сжиженного природного газа в обмен на отказ США от санкционного давления на проект газопровода «Северный поток-2». Об этом пишет издание Die Zeit со ссылкой на источники в Берлине. Однако предложение Германии было направлено в Вашингтон до истории с отравлением Алексея Навального. Покушение на жизнь российского оппозиционера и отказ от расследования дела со стороны России могут сильно изменить отношение Берлина к Москве.