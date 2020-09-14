США предложили Германии шесть способов отказаться от «Северного потока-2» 500 1 Экономика

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, столкнувшись с давлением после отравления Алексея Навального, переложила решение судьбы «Северного проекта-2» на Евросоюз, но Евросоюз поспешил откреститься от роли могильщика проекта. В этой связи американское издание Politico предложила немецким властям шесть способов похоронить российский газопровод.