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США предложили Германии шесть способов отказаться от «Северного потока-2»

14 Сентября 2020 500 1 Экономика
США предложили Германии шесть способов отказаться от «Северного потока-2»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, столкнувшись с давлением после отравления Алексея Навального, переложила решение судьбы «Северного проекта-2» на Евросоюз, но Евросоюз поспешил откреститься от роли могильщика проекта. В этой связи американское издание Politico предложила немецким властям шесть способов похоронить российский газопровод.

Шесть вариантов и ни одного приемлемого

  • Самым радикальным вариантом, предложенным Politico, является требование Берлина отозвать разрешение на строительство газопровода у горного управления Штральзунда. Именно оно санкционирует работы в территориальных водах Германии вдоль континентального шельфа. Однако оно находится в подчинении земли Мекленбург-Передняя Померания, а власти этого региона относятся к сторонникам российского проекта. Даже угрозы сенаторов США в адрес порта Мукран не подействовали на местный парламент, посчитавших их «шантажом».
  • Второй вариант связан с Федеральным морским и гидрографическим агентством. Оно заведует исключительной экономической зоной Германии и тоже выдавало разрешение на использование акватории для «Северного потока-2». Правда, агентство имеет независимый от федерального правительства статус. Поэтому у Берлина весьма ограниченные возможности для давления на него. При этом оба варианта будут расценены как отзыв разрешения по политическим мотивам. Тогда все участники проекта смогут в соответствии с Энергетической хартией требовать возмещения убытков в размере как минимум 11 млрд евро. Это обстоятельство вынуждает Берлин действовать крайне осмотрительно во избежание судебных разбирательств и потери внушительной суммы бюджетных средств.
  • Третий способ остановить газопровод – «расслабиться и посмотреть» на судебные тяжбы экологов с местными властями, выдавшими разрешения на строительство. Но это длительный процесс, более того, Управление горнодобывающей промышленности ФРГ отказалось участвовать в судебных разбирательствах.
  • Четвертый вариант носит радикальный характер – Берлин может ввести ограничение на импорт российского газа на основе закона, который допускает подобные действия, когда требуется «гарантировать основные интересы безопасности государства или предотвратить нарушение мирного сосуществования наций». Но это не согласуется с законами Евросоюза, который не одобрит подобное решение.
  • Пятый вариант – «пусть санкции США задушат проект». Берлин может снова не прибегать к активным действиям и занять позицию наблюдателя. Но эта стратегия вряд ли найдет понимание у немецких граждан, поскольку санкции США рассматриваются как вмешательство во внутренние дела суверенного государства и задевают национальное достоинство.
  • Наконец, последний вариант – инициировать санкции против газопровода на уровне Евросоюза. Но и у этого способа решения проблемы тоже есть своя слабость: Евросоюз отказался брать на себя ответственность за прекращение строительства газопровода. Более того, энергетические гиганты, участвующие в проекте, такие как Uniper, Wintershall, OMV, Engie и Shell сделают все, чтобы помешать консенсусу по данному вопросу.
  • В конце концов, заключает американское издание, Берлин может просто не выдать лицензию на ввод трубопровода в строй, когда он будет полностью завершен и готов к работе. Но к этому моменту тема санкций за отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального потеряет актуальность, а значит, формальных препятствий для запуска «Северного потока-2» не останется.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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12:19 0 0
Алга:

Есть еще решение - взорвать трубопровод! Что с ним? Он утонул...

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