Германия рассказала об истинном предназначении «Северного потока-2» 252 0 Экономика

Германия – крупнейший рынок газа для России – в первом полугодии 2020 года сократила закупки у «Газпрома» на 21%. В мае немецкий энергетический регулятор распространил антимонопольные правила на еще недостроенный газопровод «Северный поток-2» и запретил российской газовой монополии использовать больше 50% его мощностей – то есть урезал прокачку до 27,5 млрд кубометров в год. Тем не менее немецкие власти протестуют против санкций США в отношении газопровода и говорят о серьезных последствиях для энергетической безопасности страны, в случае если проект не будет достроен. Все это заставляет задуматься – зачем Германии нужен еще один российский газопровод? Истинную причину беспокойства Германии озвучила премьер-министр земли Мекленбург – Передняя Померания Мануэла Швезиг.