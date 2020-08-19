Германия рассказала об истинном предназначении «Северного потока-2»
Германия – крупнейший рынок газа для России – в первом полугодии 2020 года сократила закупки у «Газпрома» на 21%. В мае немецкий энергетический регулятор распространил антимонопольные правила на еще недостроенный газопровод «Северный поток-2» и запретил российской газовой монополии использовать больше 50% его мощностей – то есть урезал прокачку до 27,5 млрд кубометров в год. Тем не менее немецкие власти протестуют против санкций США в отношении газопровода и говорят о серьезных последствиях для энергетической безопасности страны, в случае если проект не будет достроен. Все это заставляет задуматься – зачем Германии нужен еще один российский газопровод? Истинную причину беспокойства Германии озвучила премьер-министр земли Мекленбург – Передняя Померания Мануэла Швезиг.
Далеко идущие планы
- Берлин должен принять ответные шаги на новые санкции США против российского газопровода «Северный поток-2». Если этого не будет сделано, страну ждут непредсказуемые последствия, заявила в беседе с WirtschaftsWoche премьер-министра земли Мекленбург – Передняя Померания Мануэла Швезиг.
- По ее словам, российский газ, который будет поступать по «Северному потоку-2», незаменим для перехода к возобновляемым источникам энергии. В ближайшее время Германия намерена полностью отказаться от угольной промышленности и атомной энергетики. Поэтому Мекленбург – Передняя Померания намерены отстаивать газопровод, заявила Мануэла Швезиг.
- К планам по переходу на возобновляемые источники энергии следует добавить еще две инициативы Евросоюза. Во-первых, вероятно уже с 2021 года будет введен углеводородный налог. Во-вторых, с помощью этого налога к 2050 году страны Евросоюза собираются полностью отказаться от ископаемых источников энергии – нефти и газа. Однако второй пункт явно ставит вопрос о необходимости «Северного потока-2» в не столь отдаленной перспективе. Но на самом деле на этот вопрос у ЕС уже есть ответ.
- Настоящая цель углеводородного налога не столько защита европейской промышленности, выполняющей строгие экологические требования, сколько стимулирование этой промышленности больше использовать водород в качестве топлива. Сейчас он стоит от 20 до 55 долларов за 1 млн британских термальных единиц, а газ – 1,7 доллара. Налог призван расширить использование водорода и снизить на него цены, чтобы на следующем шаге отказаться от газа.
- Однако в Европе производство водорода пока ограничено 70 млн тонн в год. Чтобы получать топливо с внешних рынков, 11 крупнейших компаний Европы, которые владеют инфраструктурой транспортировки и хранения газа, разработали план переоборудования трубопроводов под водород. Российский «Северный поток-2» вошел в европейскую стратегию как «потенциальный дополнительный маршрут».
- При этом «Северный поток-2» уже сейчас может транспортировать смесь из 80% газа и 20% водорода. «Потенциальным» маршрутом он назван лишь потому, что пока не понятно, будет ли Россия производить водород и поставлять его в Европу. «Газпром» и «Росатом» планируют с 2025 года начать реализацию плана по добыче водорода. Именно поэтому Германия и вступается за «Северный поток-2», строительство которого США пытаются сорвать.
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