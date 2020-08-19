Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
19 АВГ, 11:46 МСК
USD (ЦБ)    73,3633
EUR (ЦБ)    86,2532

19 АВГ, 11:46 МСК
USD (ЦБ)    73,3633
EUR (ЦБ)    86,2532
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Германия рассказала об истинном предназначении «Северного потока-2»

19 Августа 2020 252 0 Экономика
Германия рассказала об истинном предназначении «Северного потока-2»

Германия – крупнейший рынок газа для России – в первом полугодии 2020 года сократила закупки у «Газпрома» на 21%. В мае немецкий энергетический регулятор распространил антимонопольные правила на еще недостроенный газопровод «Северный поток-2» и запретил российской газовой монополии использовать больше 50% его мощностей – то есть урезал прокачку до 27,5 млрд кубометров в год. Тем не менее немецкие власти протестуют против санкций США в отношении газопровода и говорят о серьезных последствиях для энергетической безопасности страны, в случае если проект не будет достроен. Все это заставляет задуматься – зачем Германии нужен еще один российский газопровод? Истинную причину беспокойства Германии озвучила премьер-министр земли Мекленбург – Передняя Померания Мануэла Швезиг.

Далеко идущие планы

  • Берлин должен принять ответные шаги на новые санкции США против российского газопровода «Северный поток-2». Если этого не будет сделано, страну ждут непредсказуемые последствия, заявила в беседе с WirtschaftsWoche премьер-министра земли Мекленбург – Передняя Померания Мануэла Швезиг.
  • По ее словам, российский газ, который будет поступать по «Северному потоку-2», незаменим для перехода к возобновляемым источникам энергии. В ближайшее время Германия намерена полностью отказаться от угольной промышленности и атомной энергетики. Поэтому Мекленбург – Передняя Померания намерены отстаивать газопровод, заявила Мануэла Швезиг.
  • К планам по переходу на возобновляемые источники энергии следует добавить еще две инициативы Евросоюза. Во-первых, вероятно уже с 2021 года будет введен углеводородный налог. Во-вторых, с помощью этого налога к 2050 году страны Евросоюза собираются полностью отказаться от ископаемых источников энергии – нефти и газа. Однако второй пункт явно ставит вопрос о необходимости «Северного потока-2» в не столь отдаленной перспективе. Но на самом деле на этот вопрос у ЕС уже есть ответ.
  • Настоящая цель углеводородного налога не столько защита европейской промышленности, выполняющей строгие экологические требования, сколько стимулирование этой промышленности больше использовать водород в качестве топлива. Сейчас он стоит от 20 до 55 долларов за 1 млн британских термальных единиц, а газ – 1,7 доллара. Налог призван расширить использование водорода и снизить на него цены, чтобы на следующем шаге отказаться от газа.
  • Однако в Европе производство водорода пока ограничено 70 млн тонн в год. Чтобы получать топливо с внешних рынков, 11 крупнейших компаний Европы, которые владеют инфраструктурой транспортировки и хранения газа, разработали план переоборудования трубопроводов под водород. Российский «Северный поток-2» вошел в европейскую стратегию как «потенциальный дополнительный маршрут».
  • При этом «Северный поток-2» уже сейчас может транспортировать смесь из 80% газа и 20% водорода. «Потенциальным» маршрутом он назван лишь потому, что пока не понятно, будет ли Россия производить водород и поставлять его в Европу. «Газпром» и «Росатом» планируют с 2025 года начать реализацию плана по добыче водорода. Именно поэтому Германия и вступается за «Северный поток-2», строительство которого США пытаются сорвать.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Западные спецслужбы обнаружили у Тихановской слабоумие

Западные спецслужбы обнаружили у Тихановской слабоумие
Политика

Лукашенко провоцирует Путина на ввод войск в Белоруссию

Лукашенко провоцирует Путина на ввод войск в Белоруссию
Политика

Власти спасут бизнес миллиардера Гуцериева за счет бюджета

Власти спасут бизнес миллиардера Гуцериева за счет бюджета
Экономика

Белоруссия ударила по госдолгу России. Без займов власти протянут 11 недель

Белоруссия ударила по госдолгу России. Без займов власти протянут 11 недель
Экономика 2

Новости бизнеса

В Росстате планируют использовать искусственный интеллект, чтобы рассчитать инфляцию

В Росстате планируют использовать искусственный интеллект, чтобы рассчитать инфляцию

Откуда дым дует? В России до конца года могут закрыть все кальянные

Откуда дым дует? В России до конца года могут закрыть все кальянные

Узнай, страна!

В Алтайском крае возродили единственный в регионе цементный завод за 0,5 млрд рублей

В Алтайском крае возродили единственный в регионе цементный завод за 0,5 млрд рублей

В Псковской области заложили строительство мясокомбината на 3000 рабочих мест за 22 млрд рублей

В Псковской области заложили строительство мясокомбината на 3000 рабочих мест за 22 млрд рублей

Новости дня

11:35 Российский банк впервые выдал ссуду под криптовалюту Российский банк впервые выдал ссуду под криптовалюту
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
11:07 За сутки в России выявлено 4828 случаев инфицирования коронавирусом За сутки в России выявлено 4828 случаев инфицирования коронавирусом
10:53 Самолет ФСБ России прибыл в Белоруссию Самолет ФСБ России прибыл в Белоруссию
10:26 Тихановская обратилась к Европе с просьбой не признавать выборы в Белоруссии Тихановская обратилась к Европе с просьбой не признавать выборы в Белоруссии
18 АВГ, 20:48 Оппозиция Белоруссии планирует запретить использование русского языка Оппозиция Белоруссии планирует запретить использование русского языка
18 АВГ, 20:27 Сверхновые как "массовые убийцы" Сверхновые как "массовые убийцы"
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
18 АВГ, 20:03 У Солнца мог быть "компаньон" У Солнца мог быть "компаньон"

Узнай, страна!

18 АВГ, 18:15 В Алтайском крае возродили единственный в регионе цементный завод за 0,5 млрд рублей В Алтайском крае возродили единственный в регионе цементный завод за 0,5 млрд рублей
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
18 АВГ, 17:47 В Псковской области заложили строительство мясокомбината на 3000 рабочих мест за 22 млрд рублей В Псковской области заложили строительство мясокомбината на 3000 рабочих мест за 22 млрд рублей
18 АВГ, 17:34 В Приамурье начали строительство самого большого в мире газохимического комплекса за $10 млрд В Приамурье начали строительство самого большого в мире газохимического комплекса за $10 млрд
18 АВГ, 13:07 В Росстате планируют использовать искусственный интеллект, чтобы рассчитать инфляцию В Росстате планируют использовать искусственный интеллект, чтобы рассчитать инфляцию
18 АВГ, 11:00 Откуда дым дует? В России до конца года могут закрыть все кальянные Откуда дым дует? В России до конца года могут закрыть все кальянные
17 АВГ, 13:32 В период пандемии вырос спрос на покупку товаров роскоши в онлайн-формате В период пандемии вырос спрос на покупку товаров роскоши в онлайн-формате
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
17 АВГ, 13:30 В Кемеровской области открыли первую очередь транспортного обхода города Мариинска В Кемеровской области открыли первую очередь транспортного обхода города Мариинска
17 АВГ, 13:27 В Краснодарском крае по Черноморскому побережью начал курсировать туристический ретро-поезд «Сочи» В Краснодарском крае по Черноморскому побережью начал курсировать туристический ретро-поезд «Сочи»
17 АВГ, 12:41 В Приамурье удвоили инвестиции в строительство таможенного терминала и канатной дороги через Амур В Приамурье удвоили инвестиции в строительство таможенного терминала и канатной дороги через Амур
17 АВГ, 11:37 Ученые выяснили, что временный недосып стимулирует предпринимательскую активность Ученые выяснили, что временный недосып стимулирует предпринимательскую активность
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter