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Германия отказывается от российского угля

3 Декабря 2020 16 0 Экономика
Германия отказывается от российского угля

Крупнейший покупатель российского угля – Германия сокращает закупки с 1 января 2021 года в связи с закрытием угольных электростанций. До 2038 года страна планирует полностью отказаться от угольной генерации. Это сильно ударит по России и Кузбассу, а также по терминалам для перевалки угля в портах Санкт-Петербурга и Мурманска.

Германия отказывается от угля

  • С 1 января 2021 года в Германии прекратят работу сразу 11 электростанций, которые работают на каменном угле. Закрытие пройдет в рамках закона, принятого в июле этого года. Согласно документу, Германия должна полностью отказаться от угольной генерации до 2038 года. Но может сделать это досрочно.
  • Германия следует в общеевропейском тренде: Великобритания в 2022 году закроет 7 угольных электростанций, а последнюю собирается остановить в 2025 году. Франция откажется от угольной генерации уже в 2021 году, Швеция – в 2022-м, Австрия – в 2025-м, Нидерланды в 2021 году отключают одну из пяти угольных электространций.
  • Германия – крупнейший импортер российского угля. На страну приходится 45% экспорта России. Отказ страны от угля будет означать стремительное падение спроса на него и сокращение закупок. Это ударит по Кузбассу в России и терминалам в портах Санкт-Петербурга и Мурманска. Таким образом, все новые угольные проекты в России становятся бесперспективными.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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