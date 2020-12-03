Германия отказывается от российского угля 16 0 Экономика

Крупнейший покупатель российского угля – Германия сокращает закупки с 1 января 2021 года в связи с закрытием угольных электростанций. До 2038 года страна планирует полностью отказаться от угольной генерации. Это сильно ударит по России и Кузбассу, а также по терминалам для перевалки угля в портах Санкт-Петербурга и Мурманска.