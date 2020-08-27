Капитал страны
ENGLISH
27 АВГ, 14:04 МСК
USD (ЦБ) 73,3633
EUR (ЦБ) 86,2532
16+
Где деньги? Путин решил разобраться в башкирской соде
27 Августа 2020 798 0 Экономика
Протесты против разработки шихана Куштау «Башкирской содовой компанией» дошли до президента Владимира Путина. Крайне недовольный, по словам источников, президент с самого утра 26 августа поручил всем профильным ведомствам заняться проблемой и решить ее в ближайшее время. Генпрокурор Игорь Краснов уже взялся проверить законность приватизации БСК, а глава Башкирии Радий Хабиров оценил ущерб от сделки по приватизации в десятки миллиардов рублей. Однако Путина возмутили не только планы компании разрабатывать шихан против воли людей, но и то, что компания выкачивает всю прибыль в офшоры. «Где деньги?» – спросил Путин.
Сигнал всему офшорному бизнесу
- Президент Путин обратил внимание на конфликтную ситуацию вокруг «Башкирской содовой компании» и ее планов разрабатывать шихан Куштау. Протесты против этого идут не первую неделю, наблюдаются столкновения с ОМОНом и разгон палаточного лагеря. Руководство региона оказалось бессильно найти компромисс или отменить планы БСК. Региональное дело дошло до президента.
- Рассерженный, как утверждают источники в Кремле, Путин с 8 утра 26 августа давал поручения профильным ведомствам. Генпрокурору Игорю Краснову президент поручил провести проверку законности снижения госдоли в БСК, а кабмину и руководству Башкирии – разобраться с БСК и выводом денег в офшоры.
- По словам Путина, контрольный пакет акций компании принадлежит частным лицам и деньги, заработанные в Башкирии, выводятся из региона. «При общем объеме выручки в 2019 году 45 млрд руб. на инвестиционные цели пошло только 2,5 млрд руб.», – заметил Путин. «Где деньги?» – спросил президент и сам дал ответ: «Известно где – в офшорах».
- Теперь источники в Кремле не исключают арестов владельцев БСК и смену собственника. Сам глава Башкирии Радий Хабиров заявил об ущербе от приватизации БСК на десятки миллиардов руб. Сейчас регион владеет только 40% компании. Однако следователи ищут в администрации самого Хабирова чиновников, которые были куплены владельцами БСК.
- Путин намерен обсудить до 1 сентября возможную отставку Хабирова и назначение нового главы Башкирии. Но также не исключен вариант, при котором Хабирову дадут второй шанс. В отставку может быть отправлен и глава Ишибайского района, при котором произошли столкновения с протестующими и крушение палаточного лагеря 15 августа.
- Однако эксперты призывают не радоваться преждевременно – политические решения сегодня могут привести к смене владельцев БСК завтра, а разработка Куштау остается делом времени – если гору не начнут разрабатывать, у БСК не будет сырья.
Статьи
Новости бизнеса
Узнай, страна!
12:39 В Магнитогорске запустили первый на Урале завод по производству СПГ для криозаправок экотранспорта
10:53 В Туле создали приборы для реанимации и реабилитации при пересадке органов, не имеющие аналогов в РФ
26 АВГ, 13:37 В Ивановской области начали возрождать крупнейшее в РФ промышленное производство технической конопли
26 АВГ, 12:59 В Поморье стартовало строительство крупнейшей на Крайнем Севере роботизированной молочной мегафермы
26 АВГ, 12:07 В Кузбассе открыли крупнейший в мире техцентр БЕЛАЗ, создав 300 рабочих мест и побив рекорд Гиннесса
25 АВГ, 16:42 На Ямале добыта первая нефть в северной части одного из самых крупных месторождений Арктики
25 АВГ, 16:19 В Челябинской области запустили уникальное и единственное в РФ производство огнеупорных продуктов
25 АВГ, 14:59 Курганские машиностроители произвели беспилотный автокомплекс для тушения пожаров в опасных условиях
Написать комментарий