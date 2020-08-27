Где деньги? Путин решил разобраться в башкирской соде 798 0 Экономика

Протесты против разработки шихана Куштау «Башкирской содовой компанией» дошли до президента Владимира Путина. Крайне недовольный, по словам источников, президент с самого утра 26 августа поручил всем профильным ведомствам заняться проблемой и решить ее в ближайшее время. Генпрокурор Игорь Краснов уже взялся проверить законность приватизации БСК, а глава Башкирии Радий Хабиров оценил ущерб от сделки по приватизации в десятки миллиардов рублей. Однако Путина возмутили не только планы компании разрабатывать шихан против воли людей, но и то, что компания выкачивает всю прибыль в офшоры. «Где деньги?» – спросил Путин.