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«Газпром» попросит в долг доллары, несмотря на рекордную выручку и цены в Европе

5 Июля 2021 151 0 Экономика
«Газпром» попросит в долг доллары, несмотря на рекордную выручку и цены в Европе

Российская газовая монополия снова выйдет на долговой рынок, чтобы занять доллары. С начала года компания уже одолжила у кредиторов 2 млрд долларов, 1 млрд евро и 500 млн швейцарских франков, но существенная часть новых кредитов пошла на оплату прошлых долгов. При этом на фоне растущих цен на газ в Европе «Газпром» получает сверхприбыль: в бюджет концерна заложена средняя цена в 170 долларов по году, тогда как сейчас она уже превысила 460 долларов.

Пополнят запасы валюты

  • «Газпром» прекрасно себя чувствует в 2021 году за счет высокого спроса и цен на газ на ключевом рынке – в Европе. Согласно данным ФТС, в первом квартале этого года компания заработала больше 13 млрд долларов, что больше на 46,8% чем годом ранее. По данным Центробанка, валютная подушка госкомпаний нефтяного и горнодобывающего сектора выросла на 3,4 млрд долларов, до 168,4 млрд. Тем не менее, «Газпром» собирается занимать.
  • По информации «Интерфакса», компания готовит выпуск 10-летних еврооблигаций в долларах. Организовать привлечение кредита должны Газпромбанк, JP Morgan, IMI-Intesa Sanpaolo, MFUG и Сбербанк CIB. Деньги компании нужны на пополнение валютных запасов, которые и без того растут рекордными темпами.
  • С начала года «Газпром» занял 2 млрд долларов на 8 лет в январе, 1 млрд евро на 6 лет в феврале, а в июне 500 млн швейцарских франков. Часть этих денег сразу же пошла на выплату предыдущих долгов: компания погасила еврооблигации на 600 млн долларов в январе и на 750 млн евро в феврале. Кредит в швейцарских франках пойдет на рефинансирование кредита в ноябре.
  • В 2020 году «Газпром» фиксировал невиданные с 1998 года убытки, но в первом квартале текущего года вернулся к прибыли в 447,2 млрд рублей по МСФО. В конце июня – начале июля цены на газ в Европе превысили отметку 13-летней давности и достигли 460 долларов за тысячу кубометров. При этом в бюджете «Газпрома» заложена средняя цена в 170 долларов. Аналитики уже говорят, что цена по году может быть в районе 300 долларов, что позволит в два раза перевыполнить план.

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  • На стороне компании также растущий спрос: Турция увеличила импорт российского газа на 209%, Германия – на 43,4%, Италия – 14,1%, Франция – на 15,1%, Румыния – на 264%, Польша – на 18,6%, Болгария – на 42,6%, Герция – на 24%, Сербия – на 103%. Общий экспорт в первом полугодии вырос на 25,7%, до 99,9 млрд кубометров.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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