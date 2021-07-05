«Газпром» попросит в долг доллары, несмотря на рекордную выручку и цены в Европе 151 0 Экономика

Российская газовая монополия снова выйдет на долговой рынок, чтобы занять доллары. С начала года компания уже одолжила у кредиторов 2 млрд долларов, 1 млрд евро и 500 млн швейцарских франков, но существенная часть новых кредитов пошла на оплату прошлых долгов. При этом на фоне растущих цен на газ в Европе «Газпром» получает сверхприбыль: в бюджет концерна заложена средняя цена в 170 долларов по году, тогда как сейчас она уже превысила 460 долларов.