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Девальвация рубля поставила Набиуллину перед тяжелым выбором

28 Сентября 2020 1008 2 Экономика
Девальвация рубля поставила Набиуллину перед тяжелым выбором

Российская валюта обесценивалась на прошлой неделе с такой скоростью, что вошла в число худших мировых валют. В стремительности падения рубль, девальвировавшийся с начала года на 25%, обогнали только турецкая лира, потерявшая 26% и бразильский реал, упавший на 38%. Несмотря на то, что обесценение на 1 рубль к доллару дает 120-140 млрд руб. дополнительных доходов от экспорта в бюджет, происходящее с российской валютой ставит шах и мат денежно-кредитной политике главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Главе регулятора придется пойти на экстренный меры, если рубль упадет ниже 80 руб. за доллар.

Набиуллина перед тяжелым выбором

  • Правительство Михаила Мишустина давило на Центробанк, добиваясь смягчения денежно-кредитной политики. Первый вице-премьер Андрей Белоусов, один из авторов пенсионной реформы и дирижист по своим экономическим взглядам, грезящий возвратом к плановой экономике СССР, считал, что если снизить ключевую ставку, предприятия получат доступный кредит и разовьют немыслимую экономическую деятельность. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина пошла на это и опустила ставку до исторического минимума – 4,25% годовых.
  • Однако быстро выяснилось, что эта ставка не гарантирует дешевых денег в экономике – банки должны по базельскому соглашению, которое предписано России со стороны МВФ, закладывать резервы под обеспечение каждого кредита – это добавляет в среднем 7% к ставке, а также банки закладывают 5% своей прибыли. В результате средняя ставка в коммерческих банках находится на уровне 17% при ключевой 4,25%.
  • То, что ключевая ставка мало влияет на конечные банковские ставки, правительство Мишустина убедилось, что называется, опытным путем. Но на что ставка ЦБ влияет напрямую – это долговой и валютный рынок. И вот тут Набиуллина спровоцировала настоящий пожар, поддавшись давлению со стороны Мишустина и Белоусова.
  • Снижая ставку на 3,5% в течение девяти заседаний подряд, Набиуллина вела рынок российского госдолга к следующей ситуации: цены облигаций федерального займа снижались на протяжении нескольких месяцев, а их доходность росла. Это привело к тому, что облигации сроком на 10 лет стали торговаться ниже номинала, при этом платить по ним Минфин должен уже 6% вместо 5% в начале года. Рынок российского госдолга вошел в состояние стресса.
  • Иностранные инвесторы перестали вкладывать в долг России. И это в тот момент, когда стране необходимо закрыть за счет займов дефицит в 4,7 трлн руб. С начала года Минфин занял 1,8 трлн руб., а до конца года собирается занять еще 2,5 трлн руб. То есть за три месяца финансовое ведомство намерено одолжить больше, чем за девять предыдущих. Продать такой объем практически нереально без иностранных инвесторов, но их не устраивает доходность и девальвация рубля на 25%, которая предвещает убытки вместо какого-либо дохода.
  • В том числе из-за отсутствия притока инвестиций в госдолг Россия столкнулась с валютным голодом. Дело в том, что доходы от экспорта в долларах рухнули на 38%, а импорт снизился всего на 16%. Из-за этого в августе Россия потратила на импорт на 1,3 млрд долларов больше, чем заработала на экспорте. Это является фактором ослабления рубля на фоне оттока капитала из страны, который при прогнозе в 25 млрд долларов за год уже превысил 37 млрд. Во многом девальвация обусловлена отрицательным платежным балансом и дефицитом твердой валюты в России.
  • Все это в совокупности – проблемы с госдолгом и девальвация рубля – ставит главу ЦБ Набиуллину перед непростым выбором. Во-первых, считают аналитики Bloomberg, Набиуллина откажется от дальнейшего смягчения ключевой ставки для поддержки восстановления экономики после пандемии. Это означает, что мы не увидим ставки ниже 4% годовых. Для держателей вкладов это хорошая новость – ставки по депозитам перестанут падать и, возможно, даже вырастут.
  • Во-вторых, ЦБ уже не успеет повысить ключевую ставку, чтобы обеспечить до конца года приток каждую неделю 160-170 млрд руб. в госдолг России. Поэтому ЦБ придется самому профинансировать бюджет денежной эмиссией. По мнению аналитиков, Набиуллина может организовать валютно-процентынй своп для бюджета – печатать рубль, давать их взаймы Минфину и брать в виде залога валюту из Фонда национального благосостояния. По истечению займов рубль будут изыматься из оборота. Также ЦБ может сам выкупить ОФЗ на рынке и записать их на свой баланс. Так поступают ФРС США и ЕЦБ, но ЦБ России от этого пока отказывается.
  • Наконец, рубль ЦБ будет спасать продажей 2,4 млрд долларов, которые остались от сделки по продаже Сбербанка. Дополнительные интервенции от Набиуллиной ожидают, если доллар сорвется с катушек и уйдет выше 85 руб. за доллар. ЦБ не может этого допустить, поскольку в этом случае инфляция вырастет выше целевого показателя в 4%, а это грозит крахом всей многолетней стратегии регулятора.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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11:22 0 0
Александр :

Банки Европы и США тоже к базовой ставке закладывает 7 и 5 процентов? Почему у них проценты по кредитам гораздо ниже наших 17%?

10:54 1 0
RuralEconomy:

Набиулина не будет проводить валютной процентный своп по причине несамостоятельности России , по причине неизоляционности России , по той причине, что Россия -это кусок, от которого финансовые стервятники рвали/рвут/будут рвать жирные куски.

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