Девальвация рубля поставила Набиуллину перед тяжелым выбором 1008 2 Экономика

Российская валюта обесценивалась на прошлой неделе с такой скоростью, что вошла в число худших мировых валют. В стремительности падения рубль, девальвировавшийся с начала года на 25%, обогнали только турецкая лира, потерявшая 26% и бразильский реал, упавший на 38%. Несмотря на то, что обесценение на 1 рубль к доллару дает 120-140 млрд руб. дополнительных доходов от экспорта в бюджет, происходящее с российской валютой ставит шах и мат денежно-кредитной политике главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Главе регулятора придется пойти на экстренный меры, если рубль упадет ниже 80 руб. за доллар.