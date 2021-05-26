«Газпром» возведет еще один небоскреб в Петербурге. Предыдущий стоил 2,5 млрд долларов 276 1 Экономика

Российская газовая монополия собирается построить еще один небоскреб в Санкт-Петербурге. «Лахта-центр 1», высотой 462 метра, стоил дороже самого высокого здания в мире Burj Khalifa и обошелся в 2,5 млрд долларов. Сколько будет стоить «Лахта-центр 2», неизвестно. Но высота его составит 703 метра, сообщили в пресс-службе «Газпрома».