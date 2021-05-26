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«Газпром» возведет еще один небоскреб в Петербурге. Предыдущий стоил 2,5 млрд долларов

26 Мая 2021 276 1 Экономика
«Газпром» возведет еще один небоскреб в Петербурге. Предыдущий стоил 2,5 млрд долларов

Российская газовая монополия собирается построить еще один небоскреб в Санкт-Петербурге. «Лахта-центр 1», высотой 462 метра, стоил дороже самого высокого здания в мире Burj Khalifa и обошелся в 2,5 млрд долларов. Сколько будет стоить «Лахта-центр 2», неизвестно. Но высота его составит 703 метра, сообщили в пресс-службе «Газпрома».

«Газовые» небоскребы

  • В Петербурге может появиться второй по высоте небоскреб в мире. Построить его собирается «Газпром», штаб-квартира которого скоро переедет в город, сообщает ТАСС. «Лахта-центр 2» планируется возвести на побережье Финского залива. Хотя он будет уступать по высоте Burj Khalifa в Дубае (703 метра против 828-ми), утверждается, что он станет абсолютным рекордсменом по высоте обзорной площадки – 590 метров.
  • Небоскреб будет представлять собой спиральную башню. «Газпром» закладывает в это символ «неразрывной связи с историей и традициями Петербурга». По словам главы газовой монополии Алексея Миллера, небоскреб станет продолжением традиций Петербурга. Он напомнил, что самым высоким зданием города со времен Петра I была Петропавловская крепость. В свою эпоху она была одним из самых высоких строений в мире. (По архитектурному канону, строить здания выше крепости в городе не разрешается.)
  • Миллер считает, что новый небоскреб станет «ядром» для формирования «современного центра». Это позволит сделать шаг «во всех сферах городского развития». Исторический Петербург при этом будет сохранен, «каким мы его знаем и любим», отметил глава «Газпрома».

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  • Сколько будет стоить «Лахта-центр 2», не уточняется. Первый «Лахта-центр» обошелся в 2,5 млрд долларов, тогда как самое высокое здание мира Burj Khalifa стоило 1,5 млрд. При этом его высота составляет всего 462 метра. Первый небоскреб строили с 2012 по 2018 год. Финансировала стройку «Газпром нефть». За архитектуру второго небоскреба будет отвечать Тони Кеттл, который возглавлял коллектив авторов первого «Лахта-центра».
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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В
13:27 0 0
Вера:

Я думаю о том,Что Газпром ваш спонсор.

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