«Газпром» возведет еще один небоскреб в Петербурге. Предыдущий стоил 2,5 млрд долларов
26 Мая 2021 276 1 Экономика
Российская газовая монополия собирается построить еще один небоскреб в Санкт-Петербурге. «Лахта-центр 1», высотой 462 метра, стоил дороже самого высокого здания в мире Burj Khalifa и обошелся в 2,5 млрд долларов. Сколько будет стоить «Лахта-центр 2», неизвестно. Но высота его составит 703 метра, сообщили в пресс-службе «Газпрома».
«Газовые» небоскребы
- В Петербурге может появиться второй по высоте небоскреб в мире. Построить его собирается «Газпром», штаб-квартира которого скоро переедет в город, сообщает ТАСС. «Лахта-центр 2» планируется возвести на побережье Финского залива. Хотя он будет уступать по высоте Burj Khalifa в Дубае (703 метра против 828-ми), утверждается, что он станет абсолютным рекордсменом по высоте обзорной площадки – 590 метров.
- Небоскреб будет представлять собой спиральную башню. «Газпром» закладывает в это символ «неразрывной связи с историей и традициями Петербурга». По словам главы газовой монополии Алексея Миллера, небоскреб станет продолжением традиций Петербурга. Он напомнил, что самым высоким зданием города со времен Петра I была Петропавловская крепость. В свою эпоху она была одним из самых высоких строений в мире. (По архитектурному канону, строить здания выше крепости в городе не разрешается.)
- Миллер считает, что новый небоскреб станет «ядром» для формирования «современного центра». Это позволит сделать шаг «во всех сферах городского развития». Исторический Петербург при этом будет сохранен, «каким мы его знаем и любим», отметил глава «Газпрома».
Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале
- Сколько будет стоить «Лахта-центр 2», не уточняется. Первый «Лахта-центр» обошелся в 2,5 млрд долларов, тогда как самое высокое здание мира Burj Khalifa стоило 1,5 млрд. При этом его высота составляет всего 462 метра. Первый небоскреб строили с 2012 по 2018 год. Финансировала стройку «Газпром нефть». За архитектуру второго небоскреба будет отвечать Тони Кеттл, который возглавлял коллектив авторов первого «Лахта-центра».
Написать комментарий
Я думаю о том,Что Газпром ваш спонсор.