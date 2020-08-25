ФАС раскрыла крупный сговор на рынке бензина 443 0 Экономика

Федеральная антимонопольная служба раскрыла крупнейший сговор на рынке автомобильного топлива России. В результате картельных договоренностей нефтетрейдеров Аи-92 и Аи-95 подорожали на 38% за 5 месяцев. Правда, произошло это давно – в 2018 году, что, однако, говорит и потенциальной возможности сговора и в 2020 году, когда бензин резко дорожает на бирже.