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ФАС раскрыла крупный сговор на рынке бензина
25 Августа 2020 443 0 Экономика
Федеральная антимонопольная служба раскрыла крупнейший сговор на рынке автомобильного топлива России. В результате картельных договоренностей нефтетрейдеров Аи-92 и Аи-95 подорожали на 38% за 5 месяцев. Правда, произошло это давно – в 2018 году, что, однако, говорит и потенциальной возможности сговора и в 2020 году, когда бензин резко дорожает на бирже.
Поднимали цену фиктивными сделками
- ФАС собирается наказать две компании за сговор в 2018 году. Компания «Солид – товарные рынки» и «А-Ойл» заключали фиктивные сделки по завышенным ценам, чтобы поднять общий уровень. Теперь обеим компания грозит штраф в размере 15% от оборота, заявил ТАСС замруководителя ФАС Андрей Цариковский.
- Сделки двух названных компаний, по словам представителя ФАС, могли влиять на средний ценовой индикатор. У антимонопольщиков ушло много времени на доказательства фиктивной сделки. Но это дело было «принципиально важным». «Честно говоря, в этом деле смягчающих обстоятельств не вижу, а вот отягчающие налицо», – заявил Цариковский и пообещал максимальный штраф.
- «Солид – товарные рынки» является крупнейшим независимым нефтетрейдером. Расследование против компании и ее связей с «А-Ойл» ФАС начала в начале 2019 года. Ведомство исходило из того, что несколько сделок между компаниями могли привести к росту средней оптовой цены на бирже. Сами компании не признают обвинений со стороны ФАС и настаивают – у службы нет полномочий рассматривать их сделки. Однако в кассации компании проиграли ФАС.
- Остается неясным, на сколько сделки между компаниями взвинтили цены на автомобильное топливо. По словам Цариковского, влияние было психологическим. «Если в толпе кто-то один закричит "пожар!", то мы все с вами вместе дружно побежим», – говорит он. Несколько крупных сделок могут потащить за собой весь рынок, убежден чиновник. Он допускает, что в общей массе сделок между двумя компаниями не было много, но они проявили «лидирующее поведение» и на них стали ориентироваться другие.
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