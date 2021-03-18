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Евросоюз не решился на санкции против олигархов из России

18 Марта 2021 237 1 Политика
Евросоюз не решился на санкции против олигархов из России

Евросоюз не нашел достаточных оснований, чтобы ввести против российских олигархов санкции. 22 марта страны европейского блока должны были обсудить ограничения против тех предпринимателей из России, которые имеют отношения к нарушению прав и свобод человека, а также к коррупции и незаконному обогащению. Но источник в Брюсселе сказал ТАСС, что у 27 стран ЕС нет «существенных доказательств» правонарушений российских олигархов.

Евросоюз не нашел оснований для санкций

  • 22 марта на заседании министров иностранных дел Евросоюза санкции против российских олигархов не будут приняты. Об этом ТАСС сообщил высокопоставленный источник в Брюсселе. По его словам, санкции должны быть основаны на «существенных доказательствах». «Потому что есть закон и суд», – пояснил источник.
  • Он также напомнил, что санкции вводятся для того, чтобы изменить поведение. «Однажды в черном списке может оказаться олигарх, но не за то, что он является олигархом, а за какие-то действия», – сказал собеседник ТАСС. Для этого олигархи должны совершить какие-то преступления или нарушения.
  • Однако 22 марта Евросоюз все же примет санкции, но не против олигархов, а против неких физических лиц, «несущих ответственность за нарушения прав человека». В предыдущий раз, 2 марта, ЕС ввел санкции против генпрокурора России, главы Следственного комитета, главы ФСИН и Росгвардии. Все они, по мнению Брюсселя, причастны к отравлению, аресту и лишению свободы оппозиционера Алексея Навального.

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  • При этом, как писал Bloomberg, США рассматривают санкции против олигархов из России, которых могут подвести под Акт Магнитского. Парламент Великобритании также требует ввести ограничения против российских миллиардеров – Алишера Усманова и Романа Абрамовича.
  • Более того, члены внешнеполитического комитета Бундестага от фракции «Союз-90» / «зеленые» предложили Евросоюзу арестовать активы российских олигархов, которые «обогатились посредством коррупции». Но ЕС, как уже было сказано выше, не нашел для этого оснований.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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19:41 0 1
Николай:

Молодец Путин!!! Поставил в стойло весь запад.

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