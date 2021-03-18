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Евросоюз не решился на санкции против олигархов из России
18 Марта 2021 237 1 Политика
Евросоюз не нашел достаточных оснований, чтобы ввести против российских олигархов санкции. 22 марта страны европейского блока должны были обсудить ограничения против тех предпринимателей из России, которые имеют отношения к нарушению прав и свобод человека, а также к коррупции и незаконному обогащению. Но источник в Брюсселе сказал ТАСС, что у 27 стран ЕС нет «существенных доказательств» правонарушений российских олигархов.
Евросоюз не нашел оснований для санкций
- 22 марта на заседании министров иностранных дел Евросоюза санкции против российских олигархов не будут приняты. Об этом ТАСС сообщил высокопоставленный источник в Брюсселе. По его словам, санкции должны быть основаны на «существенных доказательствах». «Потому что есть закон и суд», – пояснил источник.
- Он также напомнил, что санкции вводятся для того, чтобы изменить поведение. «Однажды в черном списке может оказаться олигарх, но не за то, что он является олигархом, а за какие-то действия», – сказал собеседник ТАСС. Для этого олигархи должны совершить какие-то преступления или нарушения.
- Однако 22 марта Евросоюз все же примет санкции, но не против олигархов, а против неких физических лиц, «несущих ответственность за нарушения прав человека». В предыдущий раз, 2 марта, ЕС ввел санкции против генпрокурора России, главы Следственного комитета, главы ФСИН и Росгвардии. Все они, по мнению Брюсселя, причастны к отравлению, аресту и лишению свободы оппозиционера Алексея Навального.
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- При этом, как писал Bloomberg, США рассматривают санкции против олигархов из России, которых могут подвести под Акт Магнитского. Парламент Великобритании также требует ввести ограничения против российских миллиардеров – Алишера Усманова и Романа Абрамовича.
- Более того, члены внешнеполитического комитета Бундестага от фракции «Союз-90» / «зеленые» предложили Евросоюзу арестовать активы российских олигархов, которые «обогатились посредством коррупции». Но ЕС, как уже было сказано выше, не нашел для этого оснований.
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Молодец Путин!!! Поставил в стойло весь запад.