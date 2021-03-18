Евросоюз не решился на санкции против олигархов из России 237 1 Политика

Евросоюз не нашел достаточных оснований, чтобы ввести против российских олигархов санкции. 22 марта страны европейского блока должны были обсудить ограничения против тех предпринимателей из России, которые имеют отношения к нарушению прав и свобод человека, а также к коррупции и незаконному обогащению. Но источник в Брюсселе сказал ТАСС, что у 27 стран ЕС нет «существенных доказательств» правонарушений российских олигархов.