«Если танки перейдут границу, нефть пойдет выше 100 долларов»: Российская нефть в Европе резко подорожала 260 1 Экономика

Впервые с сентября 2014 года российская марка нефти Urals подбирается к отметке в 100 долларов за баррель. Цена растет с июня прошлого года по мере усиления дефицита и угрозы военных действий на Украине. Эксперты предупреждают: чем выше цена на нефть, тем вероятнее военный конфликт. Так было в 2008 году в Грузии и в 2014 году в Донбассе.