«Если танки перейдут границу, нефть пойдет выше 100 долларов»: Российская нефть в Европе резко подорожала
7 Февраля 2022 260 1 Экономика
Впервые с сентября 2014 года российская марка нефти Urals подбирается к отметке в 100 долларов за баррель. Цена растет с июня прошлого года по мере усиления дефицита и угрозы военных действий на Украине. Эксперты предупреждают: чем выше цена на нефть, тем вероятнее военный конфликт. Так было в 2008 году в Грузии и в 2014 году в Донбассе.
Нефти из России дорожает на угрозе войны
- По данным агентства Argus, стоимость российской нефти Urals превысила 95 долларов за баррель и достигла 95,12 доллара. С пятницы сорт подорожал на 4,66 доллара. При этом в Средиземноморье партия Urals до 100 тыс. тонн продавалась по 96,28 доллара за баррель. Рост за день составил 3,09 доллара.
- Цена на Urals растет с июня, когда она поднялась выше 70 долларов за баррель. К октябрю она добралась до 80 долларов, а в январе впервые превысила 90 долларов. В ноябре и декабря добыча в России не поспевала за ростом квот ОПЕК+, который разрешил качать странам – участницам соглашения на 400 тыс. баррелей в сутки больше. Только в январе Россия прибавила 150 тыс. баррелей в сутки.
- Однако этого недостаточно, чтобы увеличить экспорт на ключевой рынок – в Европу. В феврале поставки из портов Балтийского и Черного морей будут на 14% меньше, чем в январе. Ситуация с поставками из России только усугубляет дефицит топлива на мировом рынке. По словам аналитика ING Уоррена Паттерсона, трейдеры готовы переплачивать за нефть здесь и сейчас.
- Дополнительное напряжение на рынок вносит эскалация напряженности между Россией и Украиной. Запад грозит России жесткими санкциями, которые могут затронуть поставки углеводородов, а Россия наращивает военную группировку у границ Украины. «Если танки перейдут границу, нефть пойдет выше 100 долларов за баррель», – говорит глава стратегии на сырьевых рынках RBC Хелима Крофт.
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- Вместе с ценами на нефть взлетят цены на металлы и зерно, так как Россия и Украина обеспечивают 29% мировых зерновых поставок. Однако чем выше стоимость нефти, тем выше вероятность боевых действий. В 2008 году в Грузии и в 2014 году в Донбассе военные конфликты произошли при высоких нефтяных ценах, отмечает Боб Макнэлли, глава Rapidum Energy. По его словам, высокие цены на нефть придают смелости российским лидерам.
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Когда спекуляция закончится, нефть и газ укатают в пол, где они будут лежать очень и очень долго